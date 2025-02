Brusselse cloudpionier levv wint de Innovative Starters Award

Innoviris Brussels heeft levv uitgeroepen tot Innovatieve Start-up van het Jaar, samen met twee andere laureaten. De start-up pioniert in duurzame cloudoplossingen. De prestigieuze prijs gaat gepaard met een financiering van een half miljoen euro.

levv is gespecialiseerd in duurzame cloud computing. De infrastructuur maakt gebruik van efficiënte stedelijke datacenters die geïntegreerd zijn in bestaande gebouwen in Brussel, wat de ecologische voetafdruk verkleint en het hergebruik van middelen bevordert. Met die aanpak wil de start-up een alternatief zijn voor traditionele cloudproviders.

Groenere toekomst

Troeven van de oplossing van levv zijn tachtig procent minder energieverbruik en zelfs géén waterverbruik. Daarnaast wordt de gegenereerde warmte hergebruikt om sociale woningen te verwarmen. ‘Bij levv geloven we in een duurzamere, toegankelijkere en verantwoordelijkere digitale wereld’, zegt oprichter Luis Akakpo. ‘Deze prijs markeert een belangrijke mijlpaal in onze missie: het herdefiniëren van cloudinfrastructuur voor een groenere en rechtvaardigere toekomst.’

Met het gewonnen geldbedrag van een half miljoen euro wil levv zijn strategische innovatieplan ondersteunen en de groei versnellen. Daarbij wordt ook gekeken naar nieuwe Europese markten.