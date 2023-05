De incubator van imec opent een vestiging in Luik

Imec.istart, de Belgische incubator van onderzoeksorganisatie imec, opent een eerste Waalse vestiging in Luik. Het programma werd onlangs nog bekroond tot beste start-up incubator ter wereld.

Het programma van imec.istart moet start-ups helpen om sneller door te groeien. Ze krijgen daarbij twaalf tot achttien maanden ondersteuning. ‘We doen een eerste investering die begint bij 50.000 euro, maar die kan oplopen tot maximaal 250.000 euro’, zegt Sven De Cleyn, program director van imec.istart daarover. Daarnaast krijgen start-ups ook een coachingtraject. ‘We helpen de founders van start-ups om in contact te komen met investeerders, zakenpartners, klanten, maar ook met de oprichters van andere start-ups bij wie ze veel kunnen leren’, aldus nog De Cleyn.

Om met het programma mee te doen, moeten jonge bedrijven aan verschillende criteria voldoen. ‘We zoeken start-ups die een technologische insteek hebben en nieuwe innovaties op de markt brengen’, zegt De Cleyn. Hij benadrukt ook dat start-ups de nodige ambities nodig hebben. De regio van België is erg klein, dus ondernemers moeten meteen ook voorbij de grenzen denken.

De Waalse vestiging komt in La Grande Poste in Luik, en wordt daar ondersteund door het Luikse bedrijf Noshaq, een investeringsfonds en projectontwikkelaar met een portefeuille van 474 bedrijven en een aandelenkapitaal van 700 miljoen euro. De eerste oproep tot het indienen van aanvragen voor het programma is ondertussen gelanceerd. Die stopt op 1 juni. Er zijn drie calls per jaar gepland.