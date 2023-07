Dewi Van De Vyver runt nieuwe KU Leuven-spin-off EFFEX

KU Leuven-spin-off EFFEX, die software bouwt waarmee bedrijven hun producten of processen kunnen verbeteren, haalde onlangs 1,6 miljoen euro aan zaaikapitaal op. Met Dewi Van De Vyver, die zich na de verkoop van haar startup Flow Pilots in dit nieuwe avontuur stort, heeft het prille bedrijf meteen ook een ervaren kapitein aan het roer.

Bedrijven die sneller willen innoveren moeten ook pijlsnel experimenteren in hun producten en processen, én de data die daaruit voortspruiten vervolgens ijlings verwerken om na te gaan wat werkt en wat niet. Er bestaat een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met het optimaliseren van zo’n experimenteel proces: Design of Experiments (DoE). Door de samenhang tussen een groot aantal parameters bloot te leggen in een statistisch model, kan er veel sneller worden nagegaan welke configuratie de beste uitkomst oplevert.

Nieuwe methode, nieuwe software

Aan de KU Leuven houdt de onderzoeksgroep MeBios (Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren) van het Departement Biosystemen zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren van dat experimentele proces. Postdoctoraal onderzoeker José Núñez Ares ontwikkelde daarvoor een unieke nieuwe benadering van DoE, die toelaat om met minder testen de invloed van een groot aantal parameters op elkaar na te gaan. Die nieuwe methodologie is EFFEX (staat voor ‘Efficient Experimentation’) nu in gebruiksvriendelijke software aan het gieten, een collaboratief cloudgebaseerd platform waarmee de R&D-afdeling van bedrijven experimenten kunnen opzetten, uitvoeren, en tot slot de data die eruit ontstaan analyseren, visualiseren en communiceren.

Snelle terugkeer

Durfinvesteerder Volta Ventures, het Flanders Future Techfund en KU Leuven-zaaifonds Gemma Frisius Fonds zagen wel wat in zo’n end-to-endoplossing voor het stroomlijnen van experimenten, en haalden samen 1,6 miljoen aan zaaikapitaal bijeen voor EFFEX. En via het Start It@KBC-programma kwamen Núñez Ares en professor Peter Goos in contact met Dewi Van De Vyver, die in 2020 nog Data News ICT Woman of the Year werd toen ze aan het roer stond van haar eigen startup Flow Pilots. In september vorig jaar verkocht ze haar bedrijf, dat digitale innovatietrajecten in gang zette voor onder meer Axa, Agfa, Belfius en Sodexo, aan het Hasseltse infotechbedrijf ACA Group, en nam ze eventjes wat gas terug.

Maar dus niet voor lang. Op haar agenda als EFFEX-ceo staat de komende twee jaren het overzien van de ontwikkeling van de software, en van de zoektocht naar klanten in twee primaire markten: de farmaceutische sector en de chemie. Dat zijn twee sectoren waarin DoE al langer een gevestigde methode is om producten en processen te optimaliseren. Maar ook de voedings-, biotech- en maakindustrie komen al stilaan in beeld.

‘We maken de DoE-methodologie toegankelijk voor anderen dan enkel domeinexperts, waardoor die door veel meer mensen breder kan worden ingezet’, vat Van De Vyver haar opdracht voor de komende jaren samen. ‘Het resultaat: een fundamenteel positieve impact op innovatie, kosten, doorlooptijd en go-to-market.’