Starter van de week: Dexxter helpt eenmanszaakjes bij de boekhouding

Dat boekhouding geen sexy onderwerp is, zie je aan het dalend aantal boekhouders. De Antwerpse start-up Dexxter ziet een oplossing met een SaaS-platform dat vooral kleine ondernemingen al dat werk uit handen neemt, zonder tussenkomst van een accountant.

En die zijn met veel in België, de eenmanszaakjes en mini-kmo’s. ‘Maar liefst de helft van alle ondernemers in België valt onder die verzamelnaam’, zegt Stan De Pauw, co-founder van Dexxter. ‘Een kwart bestaat zelfs uit student-ondernemers of bijberoepers, en onderzoek van SD Worx laat zelfs uitschijnen dat er nog veel meer landgenoten graag de stap naar een eigen zaak zouden willen zetten, als ze dat haalbaar of betaalbaar zagen. En daaronder valt ook de angst voor boekhoudkosten.’

Daar wil Dexxter iets aan doen, en dat met een SaaS-platform dat alle werk uit handen neemt. ‘Het enige wat je moet doen is je offertes, facturen en kosten invoeren, op de achtergrond gebeuren alle processen zoals BTW-listings opstellen of een belastingsaangifte voorbereiden. Enkel het indienen zelf moet je nog doen, maar ook daarvoor krijg je op tijd een waarschuwing van het platform.’

Eenvoud

Klinkt bekend, en De Pauw geeft toe dat er heel wat concurrentie op de markt is. ‘Wat ons onderscheidt is dat we heel erg hameren op eenvoud, begrijpbaarheid en betaalbaarheid. Je moet geen digital native zijn om met Dexxter te werken, en dat vinden we heel belangrijk. Iedereen moet meekunnen, ook de cupcakebakster-in-bijberoep. We zorgen dus dat alles goed uitgelegd wordt, hebben een academy om desnoods dingen uit te leggen enzovoort. Daar draait het meer om dan om een blitze interface.’

SaaS, dat wil zeggen: een maandelijkse licentiekost, te weten 20 euro of 180 euro als je meteen voor een jaar intekent. In de twee jaar dat Dexxter op de markt is, wist het zo al een flinke 2.500 betalende klanten te strikken. ‘En dat aantal stijgt vooral het laatste half jaar erg sterk’, zegt De Pauw. ‘We zitten daarmee op schema, en willen nu een versnelling inzetten. Daarvoor zetten we in eerste instantie in op online marketing. We hebben daarvoor ondertussen een marketing van drie medewerkers. Daarnaast leunen we ook sterk op partnerschappen met boekhoudkantoren en ondernemingsloketten die dezelfde vragen krijgen, en ook niet de mankracht hebben om iedereen bij te staan. In ons model verwijzen zij die eenmanszaakjes dan door naar ons, waarna wij hen terug doorsturen als hun bedrijf tot een echte vennootschap doorgroeit.’

Belgisch

Voorlopig blijft het verhaal van Dexxter exclusief Belgisch. ‘Of we naar het buitenland moeten trekken is een vraag die we ons stellen’, klinkt het. ‘We weten dat daar al concurrentie is, en we weten van hen dat het niet eenvoudig is om de stap over de grens te zetten; je botst al snel op cultuur- en andere verschillen. En daarnaast is er in ons land nog genoeg potentieel om eerst hier voluit te gaan.’

Daarvoor heeft de start-up de beschiking over zo’n 850.000 euro die in de loop der jaren bij elkaar is gebracht vanuit eigen middelen, een lening van PMV, winwinner-crowdfunding en een converteerbare lening van de OECO-groep. ‘Daarmee kunnen we nu werken naar het break-evenpunt’, zegt De Pauw. ‘We zijn dus niet meteen op zoek naar extern kapitaal, maar staan altijd open voor een gesprek.’