Gentse sluipschutter voor M&A advocaten haalt 1,6 miljoen euro op

Het één jaar oude Structize.ai haalt voor het eerst extern kapitaal op en doopt zichzelf om tot Emma legal. Met haar technologie wil het bij overnames de papierwinkel doorlichten en zo M&A advocaten ontlasten.

De investering van 1,6 miljoen is afkomstig van het Londense 6 Degrees Capital en het Belgische Entourage Capital. Met het geld wil het bedrijf haar product verder ontwikkelen en haar commerciële aanwezigheid versterken. Binnen één tot twee jaar plant het een nieuwe kapitaalronde.

Gelijktijdig doopt het bedrijf zich ook om van Structize.ai tot Emma Legal, een woordspeling op ‘M&A’, mergers & aquisitions, het domein waar het bedrijf haar AI wil inzetten. Wie een bedrijf overneemt, moet zeker zijn van de mogelijke risico’s en addertjes onder het gras. Dat is doorgaans het werk van een juridisch team maar daar belooft Emma Legal dat sneller en beter te doen.

Oprichters Pieter Buteneers (CTO) en Rik van Esch (CEO) zijn niet aan hun proefstuk toe. In 2018 richtten ze Chatlayer.ai op, een SaaS-platform voor chat- en voicebots dat in 2020 werd verkocht aan het Zweedse Sinch voor 6,7 miljoen euro. Buteneers had tussendoor met Transfo.energy nog een nieuwe start-up, maar de revolutie in generatieve AI bracht het duo weer bij elkaar voor een nieuw avontuur: de contractuele papierwinkel van bedrijven analyseren, een complex en weinig sexy werkstuk dat volgens hen een stuk sneller en makkelijker kan.

De oorsprong van Emma Legal ligt bij de verkoop van Chatlayer.ai. Voor die overname kostte het weken om de doorlichting te laten uitvoeren. Bij grotere bedrijven zou dat nog veel langer duren. “Eigenlijk is uit die frustratie van ons beiden de kiem gelegd van Emma Legal”, zegt Buteneers.

“In 2020 was er geen alternatief dan dit werk manueel te doen. Nu zijn large language models (LLM’s) enorm geschikt om informatie uit grote stukken tekst te halen, of samen te vatten voor due diligence bij M&A (mergers & acquisitions, fusies en overnames, nvdr),” legt Buteneers uit. “Neem je een bedrijf over, dan wil je zeker zijn dat daar geen rare dingen in zitten. Risico’s, liabilities, bijzondere contracten… doorgaans wordt dat nagelezen door een team van advocaten die er 4-5 weken voltijds mee bezig zijn om al die documenten door te nemen en met een rapport te komen over de hoofdrisico’s. Het is voor die advocatenkantoren ook heel moeilijk om daar de juiste mensen te vinden en je moet dat ook al jaren doen om er echt goed in te zijn.”

‘We hebben al situaties bij klanten gehad waarbij hun legal team dingen niet had opgemerkt die Emma Legal wel had gespot’

Enter Emma Legal. De start-up wil die enorme berg data, in de vorm van Word-documenten, Excel sheets, PDF’s of foto’s en scans van contracten structureren en inzichtelijk maken en tegelijk op zoek gaan naar specifieke clausules die een risico vormen.

“Er zijn 101 dingen waar je op moet letten. Een change of control clause bijvoorbeeld. Je hebt een klant, maar misschien bevat hun contract de clausule dat ze zomaar mogen vertrekken bij een overname. Neem je dat bedrijf (deels) over voor hun klanten, dan is dat een risico en weet je dat je hun goedkeuring moet vragen. Bij SaaS-bedrijven moet je zeker zijn dat de intellectuele eigendom die je werknemer of freelance-ontwikkelaar schrijft, ook wordt overgedragen aan het bedrijf, anders koop je een lege doos.”

Wel verwerkt, niet bewaard

Onderliggend aan die technologie zitten verschillende AI-modellen. “We gebruiken de LLM’s van de grote spelers, voornamelijk OpenAI en Anthropic en sommige zaken van Mistral waar we nog een laag bovenop leggen.” Dat moet voorkomen dat AI begint te hallucineren of onbetrouwbare resultaten produceert.

Maar hij draait de rollen ook om: “We hebben al situaties bij klanten gehad waarbij hun legal team dingen niet had opgemerkt die Structize AI wel had gespot. Met onze technologie ga je je verantwoordelijkheden en risico’s beter kunnen afdekken.”

Grote techbedrijven die azen op uw data om hun systemen mee te trainen vormen op zich ook een risico, maar daar heeft Structize AI een oplossing voor: de modellen draaien in Europa in een gesloten omgeving. “Azure (de cloudomgeving van Microsoft, nvdr) biedt bijvoorbeeld een speciale module aan waarbij je OpenAI kan gebruiken, maar er geen data wordt opgeslagen op hun servers. De gegevens worden er enkel verwerkt en het resultaat wordt afgeleverd. Bij wat wij doen, gaat je data naar een datacenter in Zweden en blijft ze beschermd, want het gaat steeds om zeer vertrouwelijke gegevens.”