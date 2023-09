Silicon Valley blijft koning van de startup-investeringen

Berichten over de neergang van Silicon Valley zijn schromelijk voorbarig, zo blijkt uit een recente analyse van marktonderzoeker CBInsights. Meer dan dertig procent van alle early stage-investeringen in de VS gebeurt nog altijd in dat kleine gebied ten zuiden van San Francisco.

Na een rist van grote ontslagrondes bij de grote tech-bedrijven in Silicon Valley en de Bay Area van San Francisco komen er meer en meer vragen over de toekomstige rol van dat wereldwijde centrum van de tech-industrie. Maar de pioniersmentaliteit waaruit een halve eeuw geleden bedrijven als Apple, Google, Cisco, Intel en VMWare zijn ontstaan is nog niet weg, en er wordt nog altijd geld neergelegd voor beloftevolle startups, zo suggereert het recentste State of Venture Report van CB Insights. ‘Verhalen over de neergang van Silicon Valley als venture-markt zitten ver ernaast’, schreef CEO Anand Sanwal in de recentste nieuwsbrief van het marktanalysebureau. ‘Silicon Valley is nog altijd king.’

Duizend deals

Iemand met een startup-idee moet dus nog altijd in San Jose, Palo Alto, Sunnyvale, Redwood City, Mountain View of een van de twaalf andere Silicon Valley-enclaves zijn. Liefst 31 procent van alle early stage-durfkapitaal in de V.S. werd dit jaar geïnvesteerd in dit gebied, zegt CB Insights. Er vielen sinds nieuwjaar al meer dan duizend deals, tegenover 629 in New York en 269 in het relatief nabije Los Angeles. ‘Het aantal startups in de regio dat in 2023 in een vroeg stadium financiering heeft ontvangen, overtreft tot nu toe elke andere Amerikaanse grootstad met een ruime marge’, schrijft Sanwal.

Ook Amerika bovenaan

Die situatie is de afgelopen vijf jaar onveranderd gebleven: gemiddeld een kwart van alle early stage-deals gebeurde in Silicon Valley. Dat maakt dat het 4.778 vierkante kilometer grote gebied – ruwweg ter grootte van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant samen – ook wereldwijd het belangrijkste knooppunt voor startupkapitaal in startups blijft: de Verenigde Staten, waarbinnen Silicon Valley dus de nummer één blijft op dit gebied, zijn goed voor 52 procent van alle durfinvesteringen op de wereld.