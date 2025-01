Spin-off van imec haalt 20 miljoen op om AI-chips beter te maken

Vertical Compute, een nieuwe spin-off van imec, heeft 20 miljoen euro aan startkapitaal opgehaald. De start-up moet de volgende generatie van AI-toepassingen mogelijk maken.

Het deeptech-bedrijfje probeert technologische oplossingen te bieden voor het geheugenprobleem van kunstmatige intelligentie. ‘Terwijl processorprestaties blijven toenemen, botsen geheugentechnologieën op hun grenzen. Het wordt absoluut noodzakelijk om dit geheugenprobleem aan te pakken om de volgende golf van AI-innovaties mogelijk te maken,’ zegt Sebastien Couet, CTO van Vertical Compute in een persbericht.

Het idee achter de technologie van Vertical Compute is dat je momenteel veel data en veel geheugen nodig hebt om large language models (llm’s) en andere generatieve AI-technologie te trainen en gebruiken. Bestaande geheugentypes, zoals DRAM en SRAM, kunnen qua prestaties moeilijk meeschalen met de steeds sneller werkende rekenchips die voor deze technologie worden gebruikt. Ze moeten met veel efficiënter worden.

Verticaal

Vertical Compute wil het probleem oplossen door data op een andere manier op te slaan, via de verticale banen uit de naam van het bedrijf. De technologie is onder octrooi, en werd uitgevonden door Sebastien Couet, voormalig programmadirecteur Magnetics bij imec. Ze krijgt nu dus een eigen plaats in de spin-off. ‘De toename van data-intensieve toepassingen zoals generatieve AI vraagt om een herziening van de manier waarop gegevens overdragen worden van geheugens naar processoren. Door verticaal te gaan kan onze oplossing de beperkingen van traditionele geheugentechnologieën overwinnen,’ zegt Sylvain Dubois, CEO van Vertical Compute in een mededeling.

Deze eerste investeringsronde in Vertical Compute werd geleid door imec.xpand en ondersteund door Eurazeo, XAnge, Vector Gestion en imec zelf. De start-up hoopt het geld in te zetten om zijn verticaal geïngetreefde geheugen- en rekentechnologie verder te ontwikkelen.