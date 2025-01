Start-ups die begeleid werden door imec.istart haalden meer dan 1 miljard euro extra op

Start-ups die begeleid werden door imec.istart, het acceleratorprogramma van onderzoekscentrum imec, hebben samen al meer dan 1 miljard euro aan vervolgfinanciering opgehaald. Sinds de oprichting van imec.istart in 2011 zijn net geen 350 start-ups ondersteund.

Het programma biedt beginnende beloftevolle tech-ondernemers behalve startkapitaal, ook toegang tot een netwerk van durfkapitaalverstrekkers en strategische partners, zowel in Vlaanderen als in Europa. Imec.istart helpt de start-ups hun bedrijfsplannen te verfijnen en gesprekken met investeerders aan te gaan.

Stevig multiplicator-effect

‘De mijlpaal van 1 miljard euro toont aan dat financiers uit binnen- en buitenland mee geloven in de start-ups waar wij onze schouders onder zetten’, zegt Sven De Cleyn, programmadirecteur van imec.istart. ‘Het ophalen van bijkomende financiering, naast de inbreng die we vanuit imec.istart zelf voorzien, is uiteraard geen doel op zich. Voor jonge techbedrijven is het voorfinancieren van een stuk onderzoek en ontwikkeling, evenals de eerste stappen van het naar de markt brengen van hun producten, vaak een noodzaak. Deze mijlpaal is dus vooral een voorbode van een bijzonder stevig multiplicator-effect dat zich de komende jaren kan vertalen in een sterke groei van onze portfoliobedrijven.’

Sinds zijn oprichting heeft imec.istart bijna 350 start-ups ondersteund. Dat heeft geleid tot 2.800 gecreëerde jobs, meer dan 200 miljoen euro aan omzet en 63 succesvolle exits via overnames of management buy-outs. 190 bedrijven hebben internationale markten aangeboord. Meer dan negen op tien van de imec.istart-bedrijven behoudt zijn basis in Vlaanderen.