Starter van de week: 24Flow verfijnt de productieprocessen van de maakindustrie

Je hebt massaproductie, maar er is ook maatwerk. Een stoel die in twintig kleuren en met vier verschillende zittingen kan worden gemaakt, zorgt in het productieproces al eens voor haarkrabben. Met een cloudplatform wil de Gentse start-up 24Flow het proces visualiseren en efficiënter maken.

Het probleem dat 24Flow wil aanpakken? Het héle productieproces van de maakindustrie, zeggen co-founders Stijn Wijndaele en Erik Dierinck. En dan meer specifiek het scala aan producten dat een bedrijf al eens in portfolio kan hebben. ‘Een meubel dat je in twintig kleurvariaties kan bestellen, en met ook nog eens vijftien verschillende poten, dat vraagt telkens een nieuw proces’, zeggen ze. ‘En dan is planning geen evidentie.’

De oplossing van de start-up? ‘Het productieproces digitaliseren’, luidt het. ‘Met een cloudplatform dat connecteert op ERP-processen, en dat vanaf de bestelling dus het maakproces kan ‘retroplannen’ vanuit de beoogde leveringsdatum.’ Tegelijk wordt door 24Flow een productpaspoort aangemaakt, waarin wordt bijgehouden welke operator met welke materialen het eindproduct vervaardigt. Op die manier wordt het productieproces uiteindelijk grondig gevisualiseerd.

‘App per app overtuigen’

‘Het verschil met traditionele Manufacturing Execution Systems (MES) is dat we de operator meenemen in onze tool, vult Wijndaele aan. ‘Zo wordt het hele proces een pak efficiënter. En door de visualisatie houdt het management of de klant ook te allen tijde zicht op de status en de timing van de order.’

Opgebouwd als een suite van verschillende modulaire apps (verkrijgbaar in de AppExchange-winkel) vond 24Flow al meer dan veertig klanten wereldwijd die met één of meerdere modules werken. ‘Eigenlijk we proberen we klanten app per app te overtuigen naar de volledige suite toe te groeien’, legt Dierinck uit. ‘Zo verloopt de adoptie op de werkvloer en bij het management stapsgewijs.’

‘De complete suite stuurt in de Benelux intussen al acht volledige productie-setups aan’, zegt Wijndaele. ‘Het is een bewuste keuze om ons voorlopig te beperken tot die grotere projecten, om de schaalbaarheid in de hand te houden. Er is al interesse vanuit de Verenigde Staten, maar die boot houden we even af om ons te focussen op de Europese Unie.’ En daar wil 24Flow zo snel mogelijk marktleider worden. ‘Uiteindelijk valt in deze contreien, door de hoge arbeidskosten, het meest aan productiemaximalisatie te bereiken’, klinkt het.

Vinger aan de pols

‘Op dit moment doen we zelf nog veel aan direct sales, maar we willen meer en meer werken met partners die de implementatie voor hun rekening nemen’, zegt Dierinck. ‘Met Delaware hebben we zo al een goeie relatie opgebouwd, en meer akkoorden zijn in de maak. We willen tot een systeem komen waarbij tachtig procent van onze omzet via dat soort partnerschappen wordt gerealiseerd, en we twintig procent in eigen handen houden om de vinger aan de pols van de klant te houden. Met drie releases per jaar is dat meer dan nodig.’

Wijndaele, Dierinck en derde co-founder Piet Vandaele bouwden 24Flow op eigen kracht uit, met de hulp van een early believer die een converteerbare lening toezegde. ‘In het tweede of derde kwartaal van 2024 willen we dan toch drie à vier miljoen euro aan kapitaal ophalen op de VC-markt’, luidt het. ‘Dat zullen we nodig hebben om op organisatorisch vlak op te schalen. Het product is perfect schaalbaar, we hebben alleen de juiste mensen nodig om het te doen. Die willen we dan op die manier kunnen aantrekken.’