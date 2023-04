Starter van de week: Alberts laat je gezond snacken op het werk

Elke school, ieder kantoor en elk ziekenhuis heeft ze wel: snackautomaten tjokvol chocolade, chips en prik. Kan gezonder, en daar probeert de Antwerpse start-up Alberts iets aan te doen met een ‘blending robot’ die op bestelling gezonde drankjes aanbiedt. Je kunt zelfs je favoriete mix samenstellen en via de app uit elk toestel halen.

Een ‘blending robot’ noemt Glenn Mathijssen de Alberts One. Maar wie daarbij een variant op de klassieke thuisblender voor ogen heeft, zit fout. ‘Klopt’, lacht de CEO. ‘Eigenlijk kun je het inderdaad beter vergelijken met de snackautomaten die je overal tegenkomt. Alleen haal je er geen suiker of vet uit, maar een gezonde smoothie of soep. Want dat was altijd al ons doel: gezonde voeding opnieuw vlot beschikbaar maken.’

Wat de Alberts One produceert, wordt samengesteld uit verschillende diepgevroren pure ingrediënten. ‘Dat gaat van volledige aardbeien of bessen tot blokjes mango’, legt Mathijssen uit. ‘Die zijn namelijk gezond, zonder additieven, en blijven lang houdbaar. Door ze vervolgens te benutten volgens het First In, First Out-principe moeten we nimmer vervallen producten weggooien. Vanzelfsprekend trekken we de duurzaamheid ook door, en krijg je je drankje in herbruikbare of op zijn minst recycleerbare bekers.’

Favoriete mélange

De Alberts One heeft verschillende drankjes in de aanbieding, maar heeft ook een verlengstuk met een app waarmee de gebruiker zijn eigen favoriete mélange kan samenstellen. ‘Want geen succesvolle hardware zonder een cloudtoepassing’, vat Mathijssen dat samen. Met een eenvoudige QR-code kan de gebruiker zijn bestelling vervolgens afhalen uit eender welke automaat van de start-up.

Een eerste prototype werd al meer dan vier jaar geleden geïnstalleerd ‘en draait daar nog steeds’, klinkt het. Sindsdien is de Alberts One zich een plekje aan het toe-eigenen op de Belgische markt. Met behulp van een aantal verkooppartners die het toestel in hun portefeuille hebben genomen, wil het Antwerpse bedrijf nu snel schalen. ‘Zij kunnen de machines dan aanbieden naast hun klassieke aanbod’, zegt Mathijssen. ‘We mikken daarbij vooral op bedrijven vanaf 150 medewerkers, maar ook in scholen, universiteiten of ziekenhuizen kan de Alberts One passen. En we denken zelfs verder: er draaien bijvoorbeeld ook automaten in twee Decathlon-winkels.’

Nieuwe kapitaalronde

Dankzij die verkooppartners heeft Alberts al een voet aan grond in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. ‘Die bedrijven nemen ook het dagelijkse onderhoud en het bijvullen van de automaten voor hun rekening’, legt de CEO uit.

Hoewel de drie founders hun laatste cent in hun start-up staken, bleek al snel dat dat ‘volstrekt onvoldoende’ was. ‘We zijn dan ook heel snel op zoek gegaan naar bijkomend kapitaal’, zegt Mathijssen. Dat werd gevonden in een mix van subsidies van onder meer VLAIO en EIT Food, bankleningen, familiefondsen als Greenyard, en business angels. ‘Opgeteld konden we zo in zeven jaar om en bij de zes miljoen bij elkaar verzamelen. Nu maken we alles klaar voor een volgende ronde waarbij we zo’n vier miljoen euro extra hopen op te halen.

Daarmee wil de start-up meer machines maken én het bedrijf winstgevend krijgen: ‘Het is de bedoeling dat er in de toekomst tien Alberts per maand van de band rollen’.