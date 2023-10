Starter van de week: Ballistix.digital maakt software op maat voor groeiende bedrijven

Een bedrijf dat (te) snel groeit, wordt als het ware opgerekt en verliest zich in achterhaalde organisatiemethodes. Met software-oplossingen op maat wil de Gentse start-up Ballistix.digital hen een handje helpen.

‘Organisaties die in een razend tempo groot worden, komen onder druk te staan’, zegt Ballistix.digital-stichter Nikolas Taillieu. ‘Bestaande processen groeien organisch mee, maar niet formeel, en kennis raakt verspreid. Soms zit ze in de hoofden van medewerkers, soms in uitgebreide spreadsheets, maar net zo goed in applicaties die niet met elkaar zijn verbonden. Het gevolg is tijdverlies en potentieel dat blijft liggen. Vaak botst men daardoor ook tegen de grenzen van de groei aan.’

Redder in nood

Ballistix.digital werpt zich op als redder in nood. ‘We ontwerpen software-oplossingen die helpen bij planning, rapportage en calculatie’, zegt Taillieu. ‘Dat doen we door ofwel volledig nieuwe software op maat te schrijven, door bestaande applicaties met elkaar te verbinden, of door een combinatie van beide. Doordat we daarbij volstrekt onafhankelijk werken – we zijn niet gelieerd aan Microsoft, Google of een andere partij – kunnen we altijd vertrekken vanuit het probleem van de klant, en op zijn lijf een oplossing bedenken.’ Intussen kan de start-up daarbij terugvallen op een aantal kant-en-klare blokken software, die beantwoorden aan vaak terugkerende noden.’

Door bij aanvang een vaste prijs voor het gevraagde werk af te spreken, geeft Ballistix.digital de klant zekerheid over de kost. ‘Daarnaast worden ze ook eigenaar van het intellectuele eigendom van de software’, klinkt het. ‘Sommige van onze klanten hebben zo een aantal van onze oplossingen gecommercialiseerd.’

Heldere insteek

Taillieu startte Ballistix.digital op in 2018. ‘Aanvankelijk waren we een productgericht bedrijf, dat ook steun vond van het Imec.istart-programma, maar gaandeweg zijn we deze maatwerkrichting ingegaan. Begin dit jaar hebben we besloten om ons daarbij expliciet te focussen op oplossingen rond planning, rapportage en calculatie, zodat onze insteek helder is voor de klanten.’

De circa dertig klanten die de start-up ondertussen bedient omvatten een brede waaier van kmo’s, start-ups en scale-ups, verspreid over vele sectoren. Zo ontwikkelde Ballistix.digital recent nog een planningsplatform voor de leraren van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Het leverde het bedrijf recent twee FeWeb Awards op.

Honderd procent Belgisch

‘We zijn ondertussen met zes medewerkers’, vertelt Taillieu, ‘En het is niet de bedoeling om dat aantal uit te breiden zomaar voor de uitbreiding. We willen immers dezelfde service blijven bieden aan onze klanten, daarom vinden we het belangrijk dat ons team honderd procent Belgisch is.’

Het bedrijf besteedt niets uit aan onderaannemers en doet evenmin aan outsourcing. ‘Natuurlijk willen we wel groeien, maar dat moet op een organische manier gebeuren. We willen graag ook actief worden in Duitsland en Noord-Frankrijk, maar eerst willen we groter worden op de Belgische markt.’

En dat zal verder bootstrappend gebeuren, zegt de oprichter. ‘Zo hebben we het altijd al gedaan, en we willen verder gaan op dat elan. We zien momenteel geen kapitaalbehoefte.’