Starter van de week: BuildWind modelleert windbewegingen rond hoogbouw

Wie al eens in een grootstad is geweest, weet: wind doet gekke dingen rond hoogbouw. Het is een element waar architecten en ingenieurs dus best rekening mee houden.

Het is een concept waar Alessandro Gambale wel brood in zag. Met zijn start-up BuildWind levert hij betrouwbare simulaties rond luchtverplaatsing en luchtkwaliteit. ‘Dat zijn meestal nogal grootschalige projecten, waarbij we een hele wijk of zelfs stad in ogenschouw nemen’, zegt hij. ‘En dat is vaak nodig als je een groot gebouw zet en zeker wil zijn dat er geen negatieve gevolgen ontstaan. Om dat te onderzoeken leveren wij windstudies: computersimulaties die de impact van je constructie nagaan.’

Daarnaast buigt BuildWind zich ook over de luchtkwaliteit. ‘Als je wil weten hoe vervuiling zich verspreidt in je stad, en hoe je de luchtkwaliteit kunt verbeteren, dan kunnen wij ook daar simulaties van maken. Er zijn vervuilingskaarten van Londen, Brussel of Antwerpen, maar geloof me, daar zit veel nattevingerwerk achter. Er bestaat immers weinig data over, meestal komt alles van een handvol meetstations, en dat is het. Wij werken met een model dat ook extrapoleert vanuit weersomstandigheden. We maken computersimulaties in hoge resolutie van de wind rond gebouwen in een hele buurt, en kunnen zo veel accurater voorspellen hoe de vervuiling al dan niet blijft hangen. Doordat we dat digitaal doen, kunnen we ook gemakkelijk de impact uittesten van verschillende maatregelen om die vervuiling naar beneden te krijgen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als we het verkeer in een specifieke straat stilleggen, al was het maar voor bepaalde uren? Wat als een wijk van gasverwarming overschakelt op warmtepompen? Wij kunnen de impact daarvan bereken voor het wordt geïmplementeerd. En ook luchtkwaliteit binnen in gebouwen, ventilatiesystemen, kunnen wij berekenen.’

BuildWind is al actief in verschillende landen, waar het vooral werkt voor architecten, of stedenbouwkundige planners. ‘Gezien windstudies in België en Nederland verplicht zijn bij grote gebouwen, ligt daar een gemakkelijke markt voor ons, want er is niet veel concurrentie die hetzelfde kan. Als het gaat om indoor luchtkwaliteit ligt dat anders. Veel fabrikanten of ingenieurs begrijpen het belang ervan niet. Sommigen gelukkig wel. Die zijn er net trots op dat ze kunnen zeggen dat de effectiviteit van hun producten ook bewezen is.’

‘In Brussel werken we nauw samen met de gemeente Elsene’, zegt Gambale. ‘Verder is veel van ons werk gerelateerd aan research & development, bijvoorbeeld op Europese of Belgische schaal, waarbij we modellen ontwikkelen als onderdeel van een consortium van bedrijven. Noem het toegepaste research, want het is voor ons van groot belang dat we praktische toepassingen ontwikkelen.’

Producten ontwikkelen

De volgende stap is dan ook dat BuildWind producten – tools of diensten – gaat ontwikkelen. ‘Een eerste is alvast simulatiesoftware voor airborne infectiepreventie en –voorspelling’, klinkt het. ‘Dat hebben we in samenspraak met Innoviris ontwikkeld tijdens de COVID-periode, toen we onze computermodellen hebben ingezet om te zien hoe luchtgedragen ziektekiemen zich in een afgesloten ruimte verspreiden. Dat kan bijvoorbeeld interessant zijn voor operatiekwartieren, waarvan we dan digital twins ontwikkelen om simulaties te runnen. En zo zijn we nog projecten aan het opzetten, vaak in samenspraak met andere bedrijven, die bijvoorbeeld ventilatiesystemen ontwikkelen. Steevast draait het om iets dat je betere controle over je systeem geeft, of die het design verbetert, of een mix van beide.’

Het doel blijft het innoveren, zegt Gambale, en dus is hij niet geïnteresseerd om die producten zelf te vermarkten. ‘Die verkopen we op termijn liever aan anderen, die dat mogen doen. Zelf wil ik vooral de consulting blijven doen, en zo innovatieve producten blijven ontwikkelen. Daar zit immers de uitdaging. Zie het als een soort spin-offmodel waarbij ik iets uitvind, en dan investeerders zoek die het willen overnemen. Ik zoek geen kapitaal voor mijn eigen bedrijf, ze mogen dat steken in een nieuw project, een nieuw bedrijf met dat product. Eenmaal een prototype zijn effectiviteit heeft bewezen, mag het naar anderen.’