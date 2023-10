Starter van de week: CabinetManager digitaliseert industriële plannen

Bij het ontwerp en onderhoud van technische installaties komt een hoop papierwerk kijken. Door dat te digitaliseren op een platform, zorgt de Oost-Vlaamse start-up CabinetManager ervoor dat een technicus alles meteen bij de hand heeft, en dat wijzigingen onmiddellijk worden doorgegeven.

‘CabinetManager is gegroeid uit Lightstream, een studiebureau dat elektrische installaties ontwerpt’, legt founder Dylan Caufrier uit. ‘We merkten immers dat bij het onderhoud of bij aanpassingen van dergelijke installaties heel wat papierwerk komt kijken, waardoor wijzigingen soms niet gecommuniceerd worden. En dat heeft gevolgen. In 2022 waren er in België zo’n 82 ongelukken bij elektrische installaties, waarvan dertig procent kwam omdat de juiste informatie niet was doorgegeven.’

Met een platform dat als spin-off van Lightstream wordt verzelfstandigd, wil Caufrier dat nu veranderen. CabinetManager brengt hiervoor alle informatie over een installatie samen, zodat een technicus die snel en handig kan consulteren. ‘Aan elke installatie hangt een QR-code die hij kan scannen om toegang te krijgen tot plannen, keuringsverslagen, handleidingen, en ga zo maar door. Wanneer hij aanpassingen maakt en dat noteert op de tablet, kunnen collega’s dat in realtime volgen. Eenmaal opgeslagen gebeurt er een validatie door Lightstream of een andere partner, en worden de wijzigingen opgenomen in de bestaande plannen.’

Digitalisation-as-a-Service

CabinetManager wordt aan de man gebracht als ‘Digitalisation-as-a-Service’, waarbij je betaalt voor het platform en de begeleiding door Lightstream. ‘Daarnaast hebben we ook een whitelabel-model, waarbij je het platform integreert in je eigen omgeving, en zelf een partner zoekt voor de validatie’, klinkt het.

Na grondige ontwikkeling van het proof of concept trok CabinetManager in 2021 de markt op. ‘We zijn momenteel de enige speler in de Benelux die een dergelijke oplossing aanbiedt, en vonden dan ook al heel wat klanten’, zegt Caufrier.

De start-up merkt ook al veel interesse van grote industriële groepen en wil daar nu op voortborduren. ‘Daarom namen we een salesteam aan dat moet inzetten op die verkoop van ons product als whitelabel-oplossing. Daarnaast willen we vooral klanten werven via een reseller die zich focust op digitalisation-tools op alle niveaus.’

Verkennende gesprekken

Met klanten die overal ter wereld vestigingen hebben, wil CabinetManager zich niet beperken tot de Benelux. ‘Nu al zijn we met Lightstream actief over de hele wereld’, klinkt het. ‘We volgen gewoon onze klanten. Op die manier konden we ook al bootstrappend groeien, met alleen de hulp van een VLAIO-subsidie van 50.000 euro. Stilaan beginnen we toch aan extra kapitaal te denken en daarvoor hebben we al wat verkennende gesprekken met investeerders gehad. Ergens volgend jaar worden die financieringsplannen ongetwijfeld concreter.’