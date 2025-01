Starter van de week: Chroniclefields maakt virtuele personages met AI 

De eerste virtuele popster: dat was wat Marcy Cortega moest zijn. Voor Chroniclefields, de start-up er achter, is het niet meer dan het begin van een echte business case.

Die virtuele popster, dat was niet meer dan een manier om met de technologie te experimenteren, geeft Pieter Marnef, oprichter van Chroniclefields meteen mee. Waar het zijn start-up om draait, is Customer Intimacy, vertelt hij. ‘Bedrijven willen vanuit een businesslogica best een diepgewortelde relatie opbouwen met hun klanten, maar dat kost massa’s geld aangezien je daar veel mensen voor nodig hebt. Wij zagen daar een gat dat in te vullen valt met AI.’

Hoe? Dààr komt dat popsterretje in het spel. ‘Zij is het proof-of-concept waarmee we aantonen dat het mogelijk is een band te creëren met een virtuele avatar. Zelf noemen we dat een Advanced Virtual Personality; een virtueel profiel dat we met een storytelling-benadering opbouwen. We geven zo’n AVP een eigen geschiedenis, een heel verhaal mee: het mag niet zomaar een random personage zijn, we willen er mee een symbiose kunnen creëren tussen de virtuele wereld en de echte wereld. Daarom zullen we Marcy ook nooit alleen laten optreden, maar altijd , zoals op de TMF Awards vorig jaar, in het gezelschap van dansers en muzikanten, een duet laten doen met iemand echt bestaands als Jessy van The Mackenzie featuring Jessy.’

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

En die benadering wil Marnef nu ook naar de zakenwereld brengen. ‘Samen met de klant willen we zoeken naar hoe we op een voor hen specifieke manier de echte wereld en de virtuele wereld kunnen blenden om hen meer toegankelijk te maken. En het zal nodig zijn voor vele bedrijven in de heel nabije toekomst indien ze relevant willen blijven en hun USP willen blijven uitdragen!’

‘Veel ontwikkelden we zelf op basis van de nieuwste large language modellen. We halen veel uit wat al op de markt beschikbaar is, en maken daar nieuwe koppelingen mee. Maar op zuiver technisch en legaal vlak starten we altijd vanuit menselijke input. Zo is Marcy ook ontstaan uit een fictiereeks – want dat is mijn achtergrond – die ik zes jaar geleden schreef. Haar personage daarin moest als eindwerk voor school content voor social media maken, en zou geëvalueerd worden op haar aantal volgers. Dat viel haar niet mee, want zoals vaak bij Gen-Z zijn het de ‘poppemiekes’ die goed scoren, terwijl zij een gamingachtergrond had en niet het mooiste eendje van de hoop was. Daarom ontwikkelde ze een virtuele avatar die ze voor haar kar kon spannen, maar op zeker moment ging die een eigen leven leiden dankzij AI, waarin ze succesvoller werd dan haar schepster.’

‘Een heel verhaal, je hoort het, en ik kreeg het zes jaar geleden ook niet verkocht aan de tv-zenders. Want wat was AI? Veel te sci-fi! Daarom besloot ik jaren later om Marcy als test te lanceren om te zien of er in de echte wereld iets mee kon gebeuren. Als eerste proef hebben we voor een grote Sportpaleis-show een quiz gespeeld waarbij je met een virtuele quizmaster kon chatten. Nadien bleek niet alleen dat ze voor vier vijfde met de quizmaster aan het praten waren over van alles buiten de quiz, toen ik een maand later diens account wilde afsluiten, ontdekte ik dat ze dat nog altijd deden. Als een personage zonder achtergrond zoiets te weeg kon brengen, dan kon het met Marcy zeker lukken.’

Dat zijn virtuele popster onder andere bij comedian Xander Derycke schampere reacties uitlokt deert hem niet. ‘Zijn stukje over Marcy die in zo’n box optrad, was grappig’, haalt Marnef de schouders op. ‘En hij heeft gelijk: ik was daar ook niet tevreden mee, maar het is momenteel de enige manier om een hologram technisch te vertonen voor een show als de TMF-Awards. Het is meer de illusie van dan een echt hologram.’

‘Als ik heel eerlijk ben: toen we moesten beslissen hoe Marcy zou optreden voor die show, was mijn eigen reactie: ‘dit trekt op niks!’. Maar voor alle duidelijkheid: wat daar achter zit, de deepfake, de AI-technologie, is allemaal heel erg echt. Het filmpje waarin ze de studio inwandelt is van nul gegenereerd, daar zit geen actrice met een pruik op achter. Marcy die presenteert als host bij Proximus Pickx+, is ook niet echt. Marcy heeft nooit staan presenteren in de studio bij Proximus en die woorden uitgesproken, het wordt allemaal met de computer gegenereerd. En nee, ik heb niet gewoon mijn vrouw verkocht aan Proximus zoals Xander dat beweert, zij diende enkel om de AI-modellen te trainen op content die van ons is, en niet van een of andere Amerikaanse firma die misschien ooit op een dag kan aankloppen om royalties te innen.’

En trouwens, gaat hij verder, ‘op de dag van vandaag kan iedereen dit soort van content genereren met verschillende tools die online staan, je hoeft er geen tech-wizard meer voor te zijn. En dat is net het mooie eraan: veel meer mensen kunnen vanaf nu hun creatieve ideeën tot leven wekken, zoals het maken van muziek, films, animaties, enz. … . Zonder dat je massa’s geld moet investeren of ook maar ooit hier opleding voor hebt moeten volgen. Dat betekent dat er in de long-run meer goede content voorradig zal zijn, wat altijd ten goede komt van de eindgebruiker. ‘Marcy is een proof-of-concept, dus Marnef en zijn team zitten nog volop in de research & developmentfase. Toch zijn er al commerciële contacten, vertelt hij. ‘Zo hebben we een contract met Proximus, maar ook met Pelckmans Publishers en zijn we in gesprek met nog wat partijen die ik nu nog niet mag noemen. Maar het gaat niet vanzelf, want we merken bijvoorbeeld dat investeringsgroepen nog heel wantrouwig zijn om hier in mee te gaan. In een meeting is zelfs het woord ‘gevaarlijk’ al gevallen. We halen ons geld momenteel dus enkel bij klanten die business willen doen met die AVP’s. Dat beperkt ons enorm, waardoor schalen jammer genoeg nog niet aan de orde is.’

Het is dan ook pionierswerk, geeft hij toe. ‘Artificiële intelligentie is iets dat zich nu aan een snelheid ontwikkelt waar mensen het moeilijk mee hebben. Ik niet: voor mij is dit een normale snelheid, meer nog, laat het maar hoe sneller hoe liever gaan. Ooit was onze ambitie om binnen twee jaar ergens te staan, maar eigenlijk moet het veel vroeger gebeuren. Daarom denk ik dat als die investeerders niet over de brug komen, AI hen zal inhalen en wij onze pioniersrol zullen verliezen.’

En dat is niet erg, aldus Marnef. ‘Wat ik vooral wil doen is vanuit een proof-of-concepthouding dingen testen in een media- en entertainmentomgeving. Mijn visie in alles wat ik doe, is immers om het ‘Ondenkbare te dromen, het buitengewone te bedenken, en ongelimiteerd te creeëren’. Als er nu iets is wat AI doet, is nu net dit allemaal aan een snelheid waar ik mij heel thuis in voel! Dus je begrijpt dat het voor mij behoorlijke opwindende tijden zijn.’

Ik ben artistiek bezig, maar wil ook kijken hoe we nieuwe technologieën kunnen omarmen en dingen naar een ander niveau brengen. Het is pas nadien dat er interesse ontstond bij andere partijen en wij besloten om dat er ook business op kan worden gedraaid, in de vorm van bijvoorbeeld virtuele mascottes voor een merk, die mee een klantenportfolio opvolgen. Zodat die bijvoorbeeld niet in een telefoonmenu vijftien keuzes moeten doorlopen voor ze verder kunnen, want dat is echt niet meer van onze tijd, toch?. Je kunt perfect met AI in gesprek gaan om je probleem toe te lichten en zo geholpen worden.’