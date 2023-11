Starter van de week: CoMoveIT maakt mensen met een hersenverlamming elektrisch mobiel

Niet iedereen met een hersenverlamming is in staat om een elektrische rolstoel via een joystick te bedienen. Door AI los te laten op de actuele gesteldheid van de patiënt, slaagt de Brugse start-up CoMoveIT erin om deze mensen toch verantwoord zelfstandig mobiel te maken.

Wie last heeft van onvrijwillige bewegingen of spasmen slaagt er vaak niet in om de joystick van een elektrische rolstoel functioneel te bedienen. Die mensen zijn dan veroordeeld tot een ouderwetse manuele rolstoel en de hulp van iemand die hen wil duwen. Twee faculteiten van de Brugse afdeling van KU Leuven, Revalidatiewetenschappen en Technische Wetenschappen, bogen zich over het probleem, en kwamen met een oplossing die tot spin-off werd gemaakt.

‘We zijn erin geslaagd om gebruikers op aan de hand van hoofd- of hoofd/voetbewegingen de controle over een rolstoel te geven’, legt CEO Frederik Vervenne uit. ‘Dat gebeurt op een klinisch verantwoorde en functionele manier. Met kunstmatige intelligentie leert het systeem telkens de rolstoel wordt aangezet hoe de bewegingen van de gebruiker tot instructies zijn te herleiden. Dat moet iedere keer opnieuw, want veel is afhankelijk van hoe de gebruiker er die dag aan toe is: soms zijn de bewegingen erg heftig, andere keren niet.’

Besturingssysteem integreren

CoMoveIT is sinds maart 2022 op de markt en probeert nu zijn weg naar gebruikers te vinden. ‘Dat doen we op twee manieren’, klinkt het. ‘In eerste instantie werken we met een partnernetwerk van dealers die ons besturingssysteem verdelen. Voor een verkoper van elektrische rolstoelen is het immers perfect mogelijk om ons systeem aan te koppelen op een bestaand model. Aan de andere kant zijn er ook rolstoelfabrikanten die ons besturingssysteem kunnen integreren in hun modellen.’

In Vlaanderen heeft de start-up al wat voet aan de grond, zegt Vervenne, maar het is zaak nog harder aan naambekendheid te werken. ‘Niet alleen door te zorgen dat leveranciers ons kennen, en weten dat ze onze oplossing kunnen aanbieden aan de eindgebruiker, maar ook door bottom-up te zorgen dat de eindgebruiker van het bestaan van ons besturingssysteem weet. Daarom zetten we ook in op sociale media en beurzen om bijvoorbeeld ook therapeuten te bereiken die met onze eindgebruikers werken.’

‘Internationalisering

Nu al is CoMoveIT actief in zeven landen, waaronder Nieuw-Zeeland en Australië, die zich voor elektrische rolstoelen erg op de Europese markt richten. Binnen een tweetal jaar hoopt Vervenne ook de Amerikaanse markt te kunnen betreden. ‘Internationalisering is van in het begin het plan geweest’, zegt hij. ‘Daarvoor gaan we in de nabije toekomst dan waarschijnlijk een nieuwe kapitaalinjectie nodig hebben, aanvullend op de eerste financiering door business angels, founders en het Gemma Frisius Fonds van de KU Leuven.’