Starter van de week: Crossuite organiseert het paramedisch praktijkbeheer

De tijd van de eenzame kinesist of psycholoog is voorbij. Veel paramedische therapeuten werken in een groepspraktijk, want het is al eens nodig dat meerdere specialismen zich over dezelfde patiënt buigen. De Antwerpse start-up Crossuite leidt dat zogeheten praktijkbeheer in goede banen met een cloudbased SaaS-platform.

‘Waar concurrerende oplossingen een silo-gebaseerde aanpak per discipline hanteren, meestal omdat ze vertrekken vanuit aparte aangekochte softwarepakketten die ze integreren, starten wij vanuit de patiënt’, zegt co-founder Joris Van den Putte. ‘Het is immers de patiënt die zich via een online reservatiesysteem aanmeldt, en op basis van een intake-vragenlijst al meteen een eerste beeld van zijn klachten geeft.’

En dat scheelt in efficiëntie: wanneer de patiënt wat later op de afspraak verschijnt, kan de specialist de gegevens snel aanvullen, en een eerste behandelplan opstellen. ‘Na afloop wordt ook de betaling vanuit het pakket geregeld’, zegt Van den Putte.

Je kan Crossuite volgens hem dan ook beschouwen als een soort ERP-pakket (enterprise resource planning, nvdr.), maar dan volledig toegespitst op de parademische sector. ‘En dan meer bepaald kleine tot middelgrote groepspraktijken met zo’n zestig à zeventig specialisten. We hebben er bewust voor gekozen om ons niet op huisartsen te richten, omdat de markt met software voor hen al verzadigd is.’

84 disciplines

Gestart in 2007 ontwikkelde Crossuite zich tot een platform dat ondertussen geschikt is voor 84 verschillende therapeutische disciplines; van kinesisten tot psychologen, van orthopedisten tot osteopaten. Daarmee Crossuite organisch groeien tot een start-up die zo’n tienduizen therapeuten helpt.

‘Maar de laatste drie jaar botsten we op de limieten van ons platform’, vertelt Van den Putte. ‘Daarom zijn we in 2018 begonnen met de ontwikkeling van een volledig nieuw platform dat wél volledig schaalbaar is. Nu dat klaar voor de markt is, willen we de transitie naar scale-up maken.’

Daarvoor rekent Crossuite vooral op marketing. ‘Tot nu toe hebben we daar geen euro aan uitgegeven en groeiden we vlot van mond-tot-mond, maar nu gaan we dat wel doen. Daarnaast publiceren we ook in vakbladen en rekenen we ook op de opleidingen, waar docenten onze software vaak zelf al gebruiken.’

Consolidatie

Van in het begin is Crossuite actief in zowel België als Nederland, al telt het aantal landen met actieve gebruikers op tot misschien wel twintig. ‘Toch willen we voorlopig niet inzetten op verdere internationalisering, dat is iets voor binnen twee à drie jaar’, klinkt het.

Op dit moment ligt de focus vooral op de overgang naar het nieuwe platform, en op consolidatie in België en Nederland. ‘Met de 1,6 miljoen euro die een recente interne kapitaalverhoging opbracht, samen met de inbreng van banken en investeringsmaatschappij PMV, zijn we klaar om dat te realiseren.’