Starter van de week: CTRL Engineering verfijnt productie- en engineeringprocessen

Met doorgedreven specialisatie en kennis wil CTRL Engineering productie- en engineeringprocessen efficiënter maken. Die aanpak moet de West-Vlaamse scale-up verder doen groeien. ‘En daarna kijken we naar het buitenland’, klinkt het.

‘Zwakke plekken identificeren in het productie- of engineeringproces, en bekijken hoe je die aanpakt’, vat Mathieu Dutré van CTRL Engineering zijn business samen. Zo wil de start-up andere bedrijven efficiënter maken. ‘Alles begint dus met een analyse van het proces, een gesprek met de ingenieurs of een rondleiding in de productie. Vaak blijkt het probleem dan in een ander hoekje te zitten dan de bedrijfsleiding of operatoren vermoeden.’

Dutré geeft wat voorbeelden: ‘Regelmatig ontdek je dat een machine de vooropgestelde productie niet kan halen omdat de flow niet goed zit: te veel productiestappen, veel handmatig omstelwerk of een stokkende grondstoffentoevoer. Andere klanten hebben dan weer problemen bij ingebruikname van machines of producten omdat hun software vooraf niet goed gevalideerd is. In al deze situaties ligt het probleem niet bij de machine, maar eerder bij het proces en de organisatie eromheen.’

Waarom net deze start-up daar zo goed in is? ‘Daar hebben we zelf al vaak over nagedacht’, zegt Dutré. ‘Waarschijnlijk omdat mijn founding partner Pieter Meseure en ik allebei jaren ervaring hebben in de uitrol van ontwikkelingsprogramma’s binnen de automotive-industrie. Daar is het systeem – en procesmatig denken – ingebakken in alles wat je doet, waardoor we nu makkelijk complexe, multidisciplinaire problemen kunnen ontrafelen.’ Die zet CTRL Engineering met zijn kennis van allerhande mechatronische systemen en simulatiemethodieken om in oplossingen op maat van de klant. ‘In veel industrieën begint men nu pas met de transitie naar doorgedreven procescontrole, digitalisering en optimalisering, en dat zijn precies de disciplines waar wij veel aan kunnen bijdragen.’

Mathieu en Pieter kenden elkaar van aan de schoolpoort, hadden een gelijkaardige achtergrond en dezelfde technische interesses. Dat schept een band en de beslissing om samen een bedrijf te starten volgde snel. Pieter had toen al een bedrijf dat in automotive actief was, en verkende uitbreiding naar andere industrietakken. ‘Dat proces zouden we voortaan sneller en groter gaan aanpakken.’

Virtuel engineering

Eenmaal CTRL Engineering een probleem heeft geïdentificeerd, begint het werk pas echt. ‘Dan gaan we oplossingen bedenken, het ontwerp of productieproces herbekijken tot de machines of mensen optimaal worden ingezet. Zo begeleiden we klanten via simulatie richting een beter productontwerp of productieproces, en ontwerpen we nieuwe machines of passen we bestaande machines aan om de productiekwaliteit, het productieritme en het energieverbruik te optimaliseren. Omdat we alles via virtual engineering hebben ontwikkeld, is er al heel wat validatie gebeurd voordat de machine wordt gebouwd en bij de klant in productie komt. Zo winnen we in doorlooptijd, is de impact en downtime bij de klant minimaal en is er een snellere ramp-up na integratie.’

Het businessmodel is nog in volle ontwikkeling. ‘We hanteren verschillende formules naast elkaar’, klinkt het. ‘Door de expertise die we hebben opgebouwd, bieden we bedrijven vaak ondersteuning in de opbouw en uitwerking van hun digitaliseringstraject op consultancybasis. Regelmatig gebeurt dat als een voorstudie voor een groter of complex project. Zo worden risico’s beperkt, requirements verzameld en een designboek opgesteld waardoor met een fixed price-model gewerkt kan worden.’ Het ultieme doel is echter evolueren naar een Efficiency as a Service-businessmodel, waarbij bedrijven CTRL Engineering een percentage betalen van de winst die de start-up voor hen genereert met hun oplossingen.

Terugkerende elementen

‘We merken dat er bij onze projecten langzamerhand terugkerende elementen opduiken’, zegt Dutré. Het is de bedoeling om die modulair te bouwen zodat de start-up ze makkelijker kan hergebruiken, en op termijn tot een product kan omvormen. Voor de ontwikkeling van een eerste product (een hardwareplatform en slimme software die de machine toelaat z’n eigen werking bij te regelen en operatoren bij te staan) ontving CTRL Engineering alvast een VLAIO-innovatiesubsidie.

Klanten worden ondertussen geworven via het eigen netwerk, maar ook via sociale media. ‘Sinds we op LinkedIn actief zijn, zien we dat dit heel wat leads oplevert’, aldus Dutré. ‘Daarnaast werken we ook aan partnerships, bijvoorbeeld met Beckhoff, dat gespecialiseerd is in hard- en software voor de industrie. Ook dat levert nieuwe klanten op, net als het netwerk dat we als lid van Agoria en VOKA opbouwen.’

Over de grens

En dus lonkt het buitenland. In de eerste plaats Noord-Frankrijk, want vanuit West-Vlaanderen ligt dat bij de deur. ‘Samen met Flanders Investment & Trade zijn we een business case aan het ontwikkelen om ook daar actief te worden.’

En dat zal voorlopig nog altijd al bootstrappend zijn, zegt Dutré. ‘Zo willen we organisch groeien. Op dit moment zijn we nog maar met vier, tegen het eind van het jaar moeten dat er acht worden. En binnen enkele jaren willen we gegroeid zijn tot een bedrijf van vijftien of twintig mensen. En dan zien we wel weer verder!’