Starter van de week: Enersee geeft gebouwbeheerders inzicht

Als energy of facility managers één taak hebben, dan is het wel zorgen dat het energiegebruik van hun gebouwen zo efficiënt mogelijk is. Meetgegevens daarover hebben ze meestal wel, die verwerkt krijgen is een andere zaak. De Brussels-Antwerpse start-up Enersee helpt hen met een extra analytische laag.

‘Nee, zelf data capteren doen we niet’, maakt co-founder Joachim Vleminckx meteen duidelijk. ‘Daarvoor bestaan al genoeg goeie oplossingen. Het is die volgende stap, de juiste conclusies uit al die gegevens trekken, die vaak nog nodig is.’

Voorspellend profiel

Want je zult maar energy- of facility manager van een bedrijf zijn dat een enkele tientallen of honderden gebouwen onder zijn hoede heeft. Hoe monitor je dan waar er misschien onnodig wordt verbruikt, of waar er iets anders aan de hand is? Enersee doet het door een analytische laag te leggen op de data die al beschikbaar zijn. ‘Die gegevens trekken we binnen via een API of andere manieren. Een aantal vertrouwde meetplatformen, zoals Opinum, ePortal, Strive en Cenergie is zelfs al partner van ons’, klinkt het.

Met die gegevens wordt vervolgens een data driven digital twin path gemaakt van elke meter, waar Enersee vervolgens een voorspellend profiel van opstelt. ‘Zo breng je duidelijk in kaart wat een normaal verbruik is van een bepaald gebouw.’

Op die digital twin bouwt Enersee met behulp van AI zijn use cases. ‘Allereerst is er een operations module’, zegt Vleminckx. ‘Die geeft een seintje als er iets verandert aan het gebruik, en laat zien waar dat aan ligt. Denk aan een systeem dat per ongeluk op automatisch is gezet en daardoor veel meer energie nodig heeft, een klep die kapotging, het bypassen van een frequentiesturing waardoor je plots vier keer zoveel verbruikt. Die info kun je dan doorspelen aan een onderhoudspartner, zodat die weet wat hij moet nakijken. Dankzij een integratie met het FMIS-ticketingsysteem kun je ook opvolgen of het probleem opgelost geraakt.’

Een tweede module maakt dan weer projectopvolging mogelijk, vooral rond de ISO 50001-standaardisering en de IPMVP-norm die energiemanagement defineert. ‘Met Enersee houd je dergelijke projecten perfect in de gaten en kan je gaandeweg de route bijsturen in plaats van na oplevering. Je weet ook direct of een return on investment niet uitpakt zoals beloofd, waardoor je ook realistischer kunt budgetteren.’

Flexmarkten

Ook forecasting is een optie. ‘Dat kan belangrijk zijn voor wie actief is op de flexmarkten’, klinkt het. ‘Ook daar doen we een deel van het werk niet zelf, want er zijn genoeg tools beschikbaar die je helpen met het plannen wanneer je energie injecteert van je zonnepanelen, of wanneer je iets moet laden. Wat wij toevoegen is een voorspelling van het verwachte verbruik, zodat die oplossingen met de meest accurate gegevens werken.’

Enersee werkt als een SaaS-oplossing waarbij je betaalt per gebouw per maand. Sinds de lancering in 2021 werd al een tiental klanten gevonden, waaronder VDAB, Stad Kortrijk, Véolia en Belfius, goed voor zo’n 200 gebouwen. ‘Dat gaat van sorteercentra over grote winkels tot productiehallen’, zegt Vleminckx. ‘We merken dat grote klanten makkelijker te overtuigen zijn van de nood aan onze oplossing. Kleinere bedrijven denken sneller dat ze de data zelf wel kunnen interpreteren – wat niet zo is.’

Internationaal

‘Op dit moment is onze salesstrategie nog vooral outbound gericht’, aldus de co-founder. ‘Maar daar willen we nu ook wel inbound bij nemen, want we merken dat we een sterk verhaal hebben waar energy managers snel op inpikken. Voor buitenlandse groei willen we dan weer partneren met bedrijven die ons in portefeuille nemen. Installateurs van meetsystemen zijn bijvoorbeeld erg interessant om mee samen te werken, maar ook energieconsultants zien brood in wat we doen.’

De ambitie om internationaal te gaan is er, de eerste budgetten ook. Na enkele jaren bootstrappend ontwikkelen vond Enersee voor de zomer het Nederlandse VC Peak bereid om 1,25 miljoen euro te investeren. ‘Daarmee willen we nu enkele zelf gestelde targets behalen, om dan binnen zes maanden tot een jaar te beslissen hoe we verder gaan’, besluit Vleminckx.