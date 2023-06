Starter van de week: Foodpairing ontwikkelt nieuwe smaken met behulp van AI

De juiste smaak voor het juiste publiek; dat is wat het Gentse Foodpairing voor grote voedingsconcerns uitzoekt, met behulp van artificiële intelligentie. Als je in de supermarkt chips met rosbiefsmaak vindt die perfect bij een biertje passen, dan is dat dankzij hen.

‘De consument is veranderd’, zegt Foodpairing-CTO Peter Grypdonck wanneer hij uitlegt waarom de start-up is ontstaan. ‘Vandaag kom je er niet meer met één soort cola, zoals in mijn jeugd. Integendeel, in de sector van de consumer packaged goods komen er voortdurend nieuwe smaken en variëteiten bij. Tel daarbij een aantal reguleringen die bedrijven noopt hun basisproducten te herzien, om ze bijvoorbeeld gezonder te maken, en je begrijpt dat er heel wat onderzoek gebeurt naar smaak. Door in te zetten op AI willen we dat proces versnellen en efficiënter maken.’

Om dat te bereiken kunnen de consultants van Foodpairing een ‘virtual customer’ samenstellen, op maat van de onderzoeksvraag. ‘We hebben miljarden datapunten over bijvoorbeeld de gemiddelde smaak van een Europeaan in categorieën zoals chips of dranken’, zegt Grypdonck. ‘Daarnaast beschikken we over een laboratorium dat alle mogelijke ingrediënten en producten tot op moleculair niveau analyseert, waardoor we weten welke smaken op het vlak van foodpairing goed samengaan.’

Hybride vlees

Op basis van al die data kan het bedrijf één van zijn mogelijke oplossingen inzetten om aan de vraag van een klant te voldoen. ‘Dat kan zijn om een nieuwe smaak van chips te ontwikkelen voor een bepaalde markt, maar evengoed om de nutriscore van een ongezond product te verbeteren. Dan gaan wij na wat er kan veranderen zonder dat aan de smaak iets wijzigt. Zo hebben we voor Aoste hybride vlees ontworpen dat minder vet is door het gebruik van plantaardige ingrediënten, maar toch zijn smaak behoudt.’

Het is best indrukwekkend hoe een Gents bedrijf voet tussen de deur heeft bij grootheden als Kellogg’s, AB Inbev, Unilever of Mondelez. Hoe dat gelukt is? Grypdonck glimlacht. ‘We zijn gewoon langzamerhand gegroeid, mee met onze klanten. Meestal begint het met een proof-of-concept, een manier om kennis te maken, en rollen we gaandeweg in grotere en grotere projecten.’

‘Generatieve AI is een zegen’

Na tien jaar is Foodpairing dan ook een fikse scale-up geworden. ‘Het is onze ambitie om de status van hyperscale te bereiken’, aldus de CTO. ‘We zijn nu al wereldwijd actief, tot in China toe. Door van onze oplossing een product te maken, willen we nóg meer kunnen groeien.’

Tot nu toe levert Foodpairing vooral veel consultancy op basis van de kennis die in de backoffice is verworven. ‘Maar in een volgende stap willen we een platform ontwikkelen waarmee de klant tot op zekere hoogte zelf zijn antwoorden kan zoeken. In dat kader is de opkomst van generatieve AI een zegen voor ons; de klant zal zijn vraag straks gewoon in tekstvorm kunnen formuleren, en direct een oplossing aangereikt krijgen.’

Voor die groei zal geld nodig zijn, beseft Grypdonck. ‘We hebben tot op heden quasi volledig gebootstrapt, met hulp van wat investeringen van EIT en innovatiesubsidies. We beseffen dat er in de toekomst toch VC-kapitaal nodig zal zijn. Daar zijn we ons op dit moment dus grondig op aan het voorbereiden.’