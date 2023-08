Starter van de week: Growzer voorspelt wat je zal eten nog voor je het restaurant binnenstapt

Een kok wil koken, niet rekenen, en precies daar wil Growzer bij helpen. Met een softwareplatform zorgt de Antwerpse start-up voor automatische bestellingen, zodat uw favoriete adresje nooit zonder spaghetti komt te zitten.

Je begint een restaurant omdat je graag achter de potten staat, je ontdekt het cijferen dat ‘food & beverage management’ heet: berekenen hoeveel een bepaald gerecht je kost, hoeveel je er dus voor moet vragen, en hoe zich dat vertaalt naar voorraadbeheer en aankopen. Het is ongezellig en economisch, en het kan maar beter zo automatisch mogelijk gaan. Het Antwerpse Growzer startte daarom in 2016 met een cloudbased platform dat veel van die taken regelt.

‘Door een koppeling van ons platform met het kassasysteem krijgen we inzicht in de verkoop’, zegt managing director Frank De Meulder. ‘Daarnaast zorgt de gebruiker voor een link met de groothandels die hij gebruikt. Die hoeven zelf niets te doen, wij zorgen voor een koppeling via e-mail met hun ERP-systeem of wat ook nodig is. En zo krijgen we een proces waarbij onze tool weet wanneer bepaalde ingrediënten uitgeput raken en bijbesteld moeten worden. Dat gebeurt dan automatisch.’

Voorspellend werken

Met de inzet van AI via partner datadriven.fyi heeft Growzer zijn oplossing nu uitgebreid tot een systeem dat ook voorspellend werkt, vertelt De Meulder. ‘Op basis van data als verkeer, weer, vakantiedagen,… kan het systeem met een accuraatheid van 90% op maandbasis voorspellen wat de verkoop wordt. Zo weet de keuken bij wijze van spreken wat de klant zal bestellen nog voor hij binnenstapt. Je weet dus wat je moet bestellen, hoeveel personeel je moet inzetten, en zelfs wat je moet voorbereiden.’

Toen Growzer in 2016 de markt optrok, waren restauranteigenaars net de invoering van de witte kassa aan het verwerken. ‘We waren dus een tikje te vroeg om met een volgend informaticasysteem aan te komen’, lacht De Meulder, ‘maar gaandeweg vonden we toch klanten. Zeker toen uitbaters tijdens de COVID-crisis hun omzet van het vorige kwartaal als referentie moesten doorgeven om steun te krijgen, zagen we een versnelling in onboarding. Nu zijn heel wat fast casualketens als Lucy Chang, Otomat Pizza en Bavet klant van ons, maar in theorie zijn we interessant voor elk restaurant dat meer dan 1 miljoen omzet draait. Een sterrenchef zal dan weer minder aan ons hebben, want die verandert zijn menu te vaak om efficiënt met onze tool te werken.’

Wereldwijd

Internationalisering is nu aan de orde, en die gaat vlot. Growzer heeft actieve klanten in Spanje en Frankrijk, en zelfs in Cambodja. ‘Dat ging via een klant die ginds een resort opende’, klinkt het. ‘Ook in de Baltische staten, en dan vooral Litouwen, ontwikkelen we activiteit. Daar werken we samen met een verkoper van kassasystemen als reselling partner. In België en Nederland houden we verkoop dan weer in eigen handen.’

En zo gaat het ook financieel. Nadat de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM) initieel mee aan boord stapte met een half miljoen euro, ging Growzer te rade bij enkele business angels die het kapitaal optilden tot twee miljoen euro. ‘LRM zit ondertussen niet meer in het bedrijf, onze raad van bestuur bestaat nu uit de digitale incubator Wildstream, twee privé-investeerders en een business angel, die allen betrokken waren bij de opstart van Growzer. Vanzelfsprekend hebben we echter nog jaarlijks nieuw kapitaal nodig’, zegt De Meulder. ‘Daarvoor kijken we naar de huidige investeerders – waaronder ikzelf – van wie we volgend jaar opnieuw 250.000 à 500.000 euro kapitaalverhoging hopen te verzekeren om die internationale groei te ondersteunen. Maar voor industriële partners staan we zeker ook open.’