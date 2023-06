Starter van de week: Happit verlicht administratie voor hernieuwbare energie

Zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, ze komen allemaal met nieuwe regelgeving en bijhorende administratie. De Limburgse start-up Happit helpt bedrijven in deze sector met een ERP-pakket dat hen op het lijf geschreven is.

Hoezo zorgt hernieuwbare energie voor extra administratieve last? Jawel. Happitfounder Bart OIijslagers had ooit een bedrijf dat zonnepanelen installeert en kent het probleem uit eerste hand. ‘Bij zo’n installatie moet ook de elektriciteit herkeurd worden, en dus is een nieuw eendraadschema nodig. Daarnaast moet je je aanmelden bij de netbeheerder, waarbij je ook tal van gegevens moet doorgeven. En ga zo maar door. Dat zinloze administratieve werk willen we oplossen, onder het motto: alles wat de computer kan doen, moet hij doen, en niet een mens.’

Automatisering dus, en dat via een eigen ERP-pakket op maat van de sector van de hernieuwbare energie. ‘Zie het als een soort business-in-a-box’, klinkt het, ‘die erg goed werkt voor installateurs van zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen. Het is op hen lijf geschreven. Daarbij wordt bijvoorbeeld meteen het nodige materiaal voor een installatie wordt berekend, maar het pakket kan ook nog aangepast worden aan de specifieke noden van de klant.’

Efficiëntie

Het resultaat is een pakket dat flink wat werk bespaart. ‘Al bij een vroege versie van de software merkten we dat wij met tien mensen het werk deden dat andere bedrijven dertig personeelsleden vroeg’, aldus Olijslagers. ‘Toch hebben we onze business maar traag zien groeien. Het is pas sinds een tweetal jaar dat de klanten ons vlot vinden. Nu grote spelers als G&D Group, Gutami en Go Solar in onze portefeuille zitten, zijn we gegroeid naar zes personeelsleden, en daar zullen we er tegen augustus nog twee bij doen.’

Met de hulp van Scaleup Vlaanderen onderzoekt de start-up nu hoe hij de expansie wil aanpakken. ‘Ons businessmodel combineert SaaS met maatwerk’, zegt de founder. ‘Een piste is dat we een basisversie van ons product aanbieden, waardoor het ook voor kleinere installateurs interessanter wordt, omdat ze het zonder specifieke aanpassingen kunnen gebruiken. Verder willen we ons systeem nog beter maken. Daarvoor zijn we onder andere in gesprek met Fluvius, waardoor de aangifte van een nieuwe installatie ook automatisch via ons systeem kan, en de gebruiker zich daar niets van moet aantrekken.’

Ambitie heeft Olijslagers wel, maar hij verwoordt ze voorzichtig. ‘Eerst willen we nu uitbreiden naar Wallonië en Nederland. We hebben in die gebieden al gesprekken lopen.’