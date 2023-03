Starter van de week: Heliovision geeft machines in de maakindustrie een visie

Complexe machinevisie implementeren is precies wat de omschrijving al zegt: complex. Omdat je het maar beter niet half doet, bedacht de Antwerpse start-up Heliovision een benadering die alle aspecten ervan aanpakt.

Wie zijn productielijn wil automatiseren, kijkt tegen een stevige operatie aan. Je hebt machines nodig, en vaak ook machines die kunnen ‘kijken’ – want alleen zo kun je bijvoorbeeld de kwaliteit van een product controleren. Heliovision, een start-up uit Kalmthout, heeft zich erop toegelegd. ‘We wilden het meteen grondig doen met een maatwerkaanpak’, legt accountmanager Sam Biermans uit.

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

‘We buigen ons daarom over alle vier de aspecten die bij het hele proces komen kijken’, klinkt het. ‘Dat begint al bij de hardwarekeuze voor de datacaptatie. We zorgen ervoor dat de juiste technologie wordt ingezet om het nodige resultaat te halen. Dat kan 2D zijn, maar net zo goed 3D of met behulp van infraroodcamera’s. Ook naar de lenzen en de belichting kijken we, om te zien of daar iets aan moet verbeterd worden.’

Proof-of-concept

Vervolgens zorgt Heliovision voor een proof-of-concept-opstelling, zodat de hardware op zijn degelijkheid getest kan worden. Pas als dat in orde blijkt, komt de volgende stap aan bod: de software. ‘Die wordt op maat geschreven’, aldus Biermans. ‘En wat ons uniek maakt; die software is ook te koppelen met andere software zoals ERP- of SAP-pakketten. Zo kan er gemakkelijk gecommuniceerd worden over de kwaliteit van de productie.’

Last but not least voorziet de start-up ook in grondige support die de klok rond beschikbaar is voor de klant. ‘Dat is gewoon nódig in de maakindustrie, waar we onze klanten vinden’, zegt de accountmanager. ‘Al kijken we ook daarbuiten. Colruyt hebben we bijvoorbeeld geholpen bij het ontwerpen van hun nieuwe kassatechnologie.’

Naamsbekendheid

Langzamerhand vindt Heliovision zijn afnemers. ‘De een brengt al eens de ander mee’, klinkt het. ‘We werken immers ook samen met machinebouwers en automatisatie-integratoren. Vaak nemen zij onze oplossing dan mee naar een volgende klant. Zo verwierven we al projecten buiten de landsgrenzen, onder meer in Nederland en Noorwegen. Verder steunen we ook op netwerken als Agoria en Voka om aan onze naamsbekendheid te werken, en benaderen we klanten ook op gerichte manier.’

Door de projectgerichte aanpak kon Heliovision bootstrappen, en dat wil de start-up nog even volhouden. Biermans: ‘Maar het is wel de bedoeling om op termijn een echte Europese speler te worden, en om dat te bereiken zullen we ongetwijfeld extern kapitaal nodig hebben. Maar dat is niet voor de eerste jaren’.