Starter van de week: i-LAN maakt edge computing overzichtelijk

Een bedrijf dat zijn IT op verschillende locaties uit de hand ziet lopen, betaalt zich blauw om die infrastructuur up-to-date te houden. Het bracht de Vlaams-Brabantse start-up i-LAN op het idee van de OneBox: één hardware-oplossing, aangestuurd door een intelligent besturingsplatform, waarmee niet alleen veel geautomatiseerd en bespaard kan worden, maar waarmee ook de beveiliging zienderogen verbetert.

Hoe digitalisering uit de klauwen kan lopen, had i-LAN-stichter Maarten Clement als zelfstandig IT-architect al vastgesteld bij een grote supermarktketen. ‘Liefst achthonderd winkels hebben ze, en in elk van die vestigingen bevinden zich gemiddeld vijf servers, een netwerk én een firewall om de boel draaiend te houden’, vertelt hij.

Doordat zo’n infrastructuur in fases is opgebouwd, komt daar vaak ook nog een ondoordringbaar kluwen kabels bij kijken. ‘Met als gevolg dat de firewall niet goed onderhouden en bijgevolg onveilig is, en dat het extreem veel geld kost om alles te onderhouden. Bij de desbetreffende supermarkt waren tussen de vijftig en zestig mensen voltijds actief om die situatie het hoofd te bieden.’

Kon beter, vond Clement, en wel door alles te virtualiseren in een beschermde laag. ‘In plaats van die vijf servers, bouwden wij op een zogeheten Highly Available Platform. In de praktijk gaat het om lokaal te installeren hardware waarin minimaal drie servers draaien die elkaars uitvallen onmiddellijk naadloos opvangen.’

Leren uit probleemoplossingen

Deze virtuele omgeving – de OneBox – beheert lokaal zowel de netwerken, alles wat met computing en beveiliging te maken heeft, en regelt ook het back-upproces. ‘Via het internet communiceert de OneBox met het centrale besturingssysteem dat alle gekoppelde OneBoxen monitort, en met behulp van artificiële intelligentie aanstuurt’, legt Clement uit. Een softwareleverancier kan dezelfde centrale manager vervolgens gebruiken om zijn product, diepvriezers bijvoorbeeld, op alle locaties van updates te voorzien. Het systeem leert volgens de oprichter bovendien uit probleemoplossingen, zodat het toekomstige issues zelfstandig kan aanpakken. ‘Ook op het gebied van cybersecurity wordt alles vanuit de OneBox in de gaten gehouden, en worden verdachte links bijvoorbeeld al geïdentificeerd nog voor ze zijn aangeklikt.’

Na een lange ontwikkelingsfase, samen met Sven Vande Cappelle, is de OneBox klaar voor de markt, met het voor de supermarktketen geleverde werk als referentie. ‘Onze oplossing draait daar zo vlot dat ze is uitgerold over hun hele winkelnetwerk. Met dit concept zijn we nu klaar om i-LAN als bedrijf op te starten’, zegt Clement.

SaaS-licentie

‘Om klanten te werven willen we nu inzetten op aanwezigheid op netwerkevents’, voegt salesmanager Laurens Desmedt toe. ‘Maar evengoed werken we samen met een bedrijf dat ons leads verkoopt, of gaan we aandacht zoeken op sociale media als LinkedIn. Via die kanalen zijn ondertussen heel wat gesprekken met mogelijke klanten op gang gekomen. Onze eerste focus daarbij is de Belgische KMO-markt, maar daarna willen we onze oplossing zeker ook Europees en wereldwijd verkopen.’

‘Daarnaast werken we met Econocom als integrator samen’, vult Clement aan. ‘Langs die weg verkopen we het volledige platform als een SaaS-licentie voor het softwareluik. Ook het hoogste niveau van servicing nemen wij nog voor onze rekening.’

Voor de ontwikkeling van de OneBox investeerde Clement een jaar lang maandelijks tienduizend euro, en vond hij ook een partner die 150.000 euro inbracht. ‘Natuurlijk zoeken we nu extra fondsen om te groeien, maar niet voordat we eerst wat klanten hebben geworven en revenu creëren.’