Starter van de week: IPEE laat je minder water gebruiken op het toilet

We doen het minstens een paar keer per dag, en het kost telkens een hoop water. Toiletbezoekjes staan in voor het leeuwendeel van ons waterverbruik, en dus is het interessant om daar op te besparen. De Antwerpse start-up IPEE vond de oplossing.

‘Het is een primaire behoefte, een noodzakelijk kwaad’, zegt IPEE-founder Jan Schoeters. Want we kunnen niet zonder toiletbezoek, en dat meermaals per dag. ‘In niet-residentiële gebouwen kan dat tot zeventig procent van de waterrekening uitmaken’, klinkt het. En in tijden van groeiende waterschaarste is dat een substantieel probleem.’

Besparing snel voelbaar

IPEE bedacht er dus een technologische oplossing voor. ‘We vroegen ons af hoe we slimmer met dat waterverbruik konden omgaan en wat we daarvoor moesten kunnen meten’, steekt Schoeters van wal. Het team ontdekte dat bestaande sensoren, gemaakt voor andere toepassingen, niet voldeden. ‘Zodoende stonden voor de uitdaging om zelf sensoren te ontwikkelen, met als resultaat dat we nu het enige bedrijf zijn dat het toiletgebruik nauwkeurig in kaart kan brengen.’

Dat gebeurt met sensoren die worden ingewerkt in het porselein van toiletten en urinoirs die zich automatisch spoelen, en zo de gebruiksfrequentie. ‘Als een urinoir voortdurend in gebruik is, weten we dat er een wachtrij is. Dan brengen we het spoelverbruik terug tot twintig procent, zodat er wel het idee van spoeling is, maar wachten we tot na de piek om grondig door te spoelen. Zo kom je al snel tot een waterbesparing die voelbaar is.’

Bij toiletten meten de sensoren zowel de gebruikstijd als de geleiding van het water, wat ook iets zegt over wat er boven de pot gebeurt. ‘Het is niet zo dat we op basis daarvan vervolgens gaan berekenen hoeveel er precies gespoeld moet worden’, lacht de founder. ‘Maar we kunnen wel inschatten wanneer het nodig is om te spoelen en wanneer niet. Van onze eerste klanten weten we dat je zo tot vijftig procent efficiënter kunt worden in je waterverbruik. In Singapore kwamen we zelfs tot een besparing van 63 procent.’

In eigen land maakt IPEE zijn eigen sanitair, op buitenlandse markten gaat het in zee met partners, fabrikanten die de hardware aankopen en inbouwen in hun eigen producten. ‘Ondertussen verkopen we een paar duizend producten per jaar. We richten ons daarbij vooral op de markt van de niet-residentiële gebouwen waar hoogfrequent gebruik van toiletten is. Denk aan treinstations, luchthavens, congrescentra en dergelijke.’

Credibility opbouwen

Volgend jaar wil IPEE de stap zetten naar het Verenigd Koninkrijk, Polen, Portugal en Duitsland: ‘We hebben daar overal gesprekken lopen over contracten, die zo goed als afgerond zijn. Verder proberen we vooral een stuk credibility op te bouwen via de projecten die we doen. In januari gaan we bijvoorbeeld het sanitair op een belangrijke luchthaven in Londen installeren.’

IPEE kon voor de ontwikkeling van zijn idee leunen op het geld van een SEED-investeerder met 25 jaar ervaring in sanitair die zich in 2016 inkocht en in verschillende ronden kapitaal inbracht. ‘Nu zijn we volop een Series A aan het voorbereiden waarin we drie miljoen euro hopen op te halen. Daarvoor kijken we naar fabrikanten of andere mogelijke partners die de wereld van de toiletten kennen’, besluit Schoeters.