Starter van de week: iTraceiT maakt (onder andere) diamanten perfect traceerbaar

Een trouwring, ja. Maar je wil niet dat er bloed aan die diamant kleeft. Geen Russisch geglinster aan de vinger? Dan is er nood aan perfecte traceerbaarheid van dat steentje, en precies dat is de specialiteit van de Waalse start-up iTraceiT.

Sommige diamanten zien we liever niet in onze juwelen opduiken. ‘En het wordt binnenkort nog belangrijker om te weten waar zo’n diamant vandaan komt’, zegt iTraceiT-CEO Frederik Degryse. ‘Vanaf volgend jaar zullen de Verenigde Staten naar verwachting immers ook Russische diamanten bannen als reactie op de inval in Oekraïne. Als je weet dat Europa en de VS de belangrijkste markten zijn voor die steentjes, dan is duidelijk hoe onmisbaar goeie traceerbaarheid wordt.’

Tot nu toe bestonden er uitsluitend fragmentarische oplossingen, bijvoorbeeld van één producent of voor een bepaald soort product, maar nog geen alomvattende. En die heeft iTraceiT dus wel. Hoe kan dat?

‘Dankzij een combinatie van blockchain en QR-codes’, klinkt het. ‘Met het eerste slaan we alle informatie gedecentraliseerd op, waardoor er niets meer aan te wijzigen valt. Vervolgens wordt in elke stap van het tracé een unieke QR-code gecreëerd waarachter allerhande bijkomende gegevens schuilgaan. Denk aan een foto of zogeheten een Kimberly-certificaat dat garandeert dat je diamant van ethische afkomst is.’ Aan het einde van de rit kan zo perfect worden nagegaan welk traject de steen heeft afgelegd. ‘Doordat we niet afhangen van een producent of andere stakeholder in de sector zijn we volstrekt onafhankelijk, en kunnen we met iedereen werken.’

India en de VS lonken

Na anderhalf jaar vond iTraceiT zo’n tachtig klanten die in het SaaS-gebaseerde model stapten. ‘Die zitten verspreid over de hele sector’, zegt Degryse. ‘Het zijn zowel kleine mijnbouwers als grote diamantslijperijen in India. Daar willen we nu op verder bouwen, want hoe meer deelnemers aan het proces, hoe beter de traceerbaarheid wordt. We zijn begonnen met de luxemarkt in Europa, nu willen we proberen om bijkomende spelers te overtuigen. De volgende stap is bijgevolg een grotere focus op India, waar de grootste slijperijen zijn gevestigd. Ook willen we de stap zetten naar de Amerikaanse consumentenmarkt, waar we juweliers en andere retailers mee aan boord willen krijgen.’

Om dat te realiseren ontving iTraceiT recent een kwart miljoen euro van investeringsfonds Wallonia Innovation and Growth (W.IN.G). Daarmee moet de start-up die sprong over de oceaan bewerkstelligen, maar ook een R&D-hub in ’s Gravenbrakel verder uitbouwen. ‘Daar willen we verder onderzoeken in hoeverre we bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie kunnen inschakelen bij het opnemen van documenten in onze flow’, zegt Degryse, die er nog op wijst dat de oplossing van zijn bedrijf zich niet beperkt tot de diamantsector. ‘Er zijn natuurlijk elementen die we specifiek voor die wereld hebben voorzien, maar ook goud- en edelstenenhandelaars hebben iTraceiT al omarmd. Ons product is bruikbaar overal waar er traceerbaarheid nodig is.’

Aan de Waalse steun zijn heel specifieke kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) verbonden, op basis waarvan bijkomende kapitaalinjecties besproken kunnen worden. ‘Bijkomende financiering is altijd bespreekbaar, we staan beslist open voor verdere investeringen.’