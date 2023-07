Starter van de week: Leadbox betaalt tipgevers voor leads

Om bedrijven aan betere verkoopleads te helpen, werkt de Gentse start-up Leadbox met een platform waarop tipgevers betaald worden voor goeie leads.

IT-bedrijven en anderen moeten voortdurend op zoek naar goeie leads; potentiële klanten op zoek naar een dienst waar ze in kunnen voorzien. Zo begon het ook voor Sebastiaan Desmet, die in de schoot van de Cronos Groep een mooi groeiend bedrijfje leidde dat leads voor klanten zocht.

‘Tot het plots stagneerde’, vertelt hij. ‘We vonden niet genoeg mensen om die groei verder te bestendigen, en dus gingen we het eens van de andere kant bekijken. We kozen voor een netwerk-aanpak, waarbij we leads gingen verzamelen vanuit het netwerk van onze mensen. En zo kwamen we tot leadbox, een platform waarop bedrijven leads kunnen vinden die door tipgevers worden geplaatst.’

Tipgevers

‘Monetize your network’, is de slogan waaronder Leadbox dat verkoopt, want die tipgevers krijgen voor een gevalideerde lead tweehonderd euro uitbetaald. ‘Die tipgevers, of lead spotters, staan doorgaans dicht bij de mensen die de beslissing over een aankoop nemen, of hebben een netwerk waarin ze zo’n dingen vernemen’, legt Desmet uit. ‘Voor bedrijven is het dus een marktplaats waarop ze leads, die wij checken op hun betrouwbaarheid, kunnen aankopen. We verkopen daarbij elke lead maximaal drie keer – het ideale scenario voor ons – volgens een ‘no cure, no pay’-benadering: je ziet de nood, het budget, de timing, dus je betaalt pas als je die interessant vindt. Je krijgt dan meteen de naam van het bedrijf en de contactpersoon.’

Tweehonderd euro is niet niets, maar het zakenmodel van Leadbox klopt wel, zegt Desmet: ‘Een lead wordt verkocht voor 250 tot 500 euro, maar er is ook de mogelijkheid om een maandelijks abonnement van zestig euro te nemen, waarbij je elke lead in je veld krijgt doorgespeeld. We willen overigens wel dat een lead minstens 10.000 euro waard is, zodat het de moeite waard is.’

Meteen internationaal

Leadbox werd pas eind juni gelanceerd, dus het is nog pril voor eerste resultaten. Toch hebben al 150 bedrijven ingetekend – voornamelijk op de abonnementsformule. ‘Het is nu zaak om meer lead spotters te rekruteren’, klinkt het, ‘en daarvoor gaan we alle registers opentrekken: sociale mediacampagnes, evenementen, advertenties enzovoort. Want het is wel degelijk de ambitie om snel ook internationaal te gaan. Al begin 2024 willen we op dat vlak stappen zetten, terwijl we in het najaar al breder willen gaan dan de IT en marketing leads waar we nu op focussen. Nu al merken we dat er in sectoren als de bouw en verzekeringen ook veel interesse is voor ons platform.’

Voor die internationale expansie wordt ook snel naar financiering gezocht. Eind dit jaar hoopt het bedrijf zo’n 500.000 euro op te halen. ‘Bij wie, dat wordt nog bekeken. We hebben al gesprekken met potentiële investeerders’, zegt Desmet. ‘Aangevuld met het startkapitaal van 124.000 euro dat de vijf founders bij elkaar brachten, moeten we daarmee aan de slag kunnen.’