Starter van de week: makkelijker juridische overeenkomsten opstellen met Henchman

Een contract schrijf je niet voor het literaire plezier, het moet vooral juist en accuraat zijn. En dat wil zeggen dat een advocaat regelmatig teruggrijpt naar dezelfde definities of clausules. Met een AI-gedreven platform biedt de Gentse start-up Henchman hen een manier om dat heel efficiënt te doen.

Niet elke advocaat krijgt ermee te maken, maar de werknemers van legal firms wel. Zij moeten complexe contracten onderhandelen en samenstellen. En dat, zo leert de praktijk, komt vaak neer op precedenten zoeken, zegt Jorn Vanysacker, co-founder van Henchman. ‘Daarvoor zoeken ze definities en clausules in eerdere contracten, waardoor ze al gauw door folders en files zitten te scrollen, tot ze hebben wat ze zochten.’

Dat kan beter, zegt een start-upfounder dan. ‘Zeker als je weet dat al die grote advocatenkantoren op een berg data zitten’, vervolgt Vanysacker. ‘Maar die hebben ze dan niet gestructureerd, of soms zelfs maar georganiseerd. Met een cloud-based SaaS-platform willen we daar een antwoord op bieden. We zijn compatibel met ongeveer alle grote databaseprogramma’s en met ongeveer 85 procent van de gespecialiseerde legal data-software of document management systems. We kunnen met andere woorden alle denkbare data minen.’

Dat proces gebeurt gewoon op de achtergrond, en kan uren tot dagen in beslag nemen – naar gelang de hoeveelheid informatie. ‘Maar eenmaal dat gebeurd is, kan een advocaat eenvoudige zoekopdrachten loslaten op een bepaalde clausule of definitie die hij zou willen hergebruiken’, klinkt het.

Outbound sales

Henchman is overigens taal-agnostisch, dus wie een Nederlandstalige database heeft, zal die in het Nederlands kunnen doorzoeken. En dat gaat op voor elke taal. Op die manier vond het platform al in een vijftiental landen gebruikers, goed voor zo’n honderd betalende klanten. ‘Daar hebben we in eerste instantie niet zelf naar gezocht’, zegt de founder. ‘Tot op de dag van vandaag vindt de helft van de nieuwe klanten ons gewoon via onze website.’

Maar outbound sales moet wel belangrijker worden in de toekomst. Vanysacker: ‘Zeker omdat we willen inzetten op de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waar we al dedicated teams actief hebben. Daarnaast willen we ook onze tool blijven ontwikkelen, zodat de gebruiksvriendelijkheid optimaal blijft. Daarvoor zetten we elk kwartaal gesprekken op met eindgebruikers, zodat we zo dicht mogelijk bij hun verwachtingen blijven’.

Tegelijk probeert Henchman ook de relevantste nieuwe technologie te integreren. ‘Zo werken we met GPT-3 om een clausule vlot te verrijken en aan de specifieke context van een bepaald contract aan te passen. Je kan met een eenvoudige druk op de knop bijvoorbeeld enkelvoud naar meervouden aanpassen.’

Business angels

De ambities van Henchman zijn torenhoog, maar daarvoor heeft het dan ook de kas al gevuld. Een pre-seedronde leverde een startkapitaal van een miljoen euro op, en daarna stapte onder andere VC-fonds Pitchdrive (Lorenz Bogaert en anderen) in voor nog eens twee miljoen. Vorige week kon het bedrijf dan weer zijn Series A-ronde aankondigen, waarbij het Amerikaanse Adjacent en het Duitse Acton Capital betrokken zijn.

Ook verschillende business angels, waaronder Louis Jonckheere, Pieterjan Bouten en Hendrik Isebaert van Showpad, Felix Van de Maele (Collibra), Bram Couvreur (partner bij het Amerikaans advocatenkantoor Cooley) en Koen Christiaans (Founder Rydoo) stapten in, terwijl de huidige aandeelhouders nog wat meer inlegden, en een subsidie van VLAIO en de familiale investeringsmaatschappij F3 Finance de financiering vervolledigden. ‘Alles samen goed voor 6,5 miljoen euro’, concludeert Vanysacker. ‘Daarmee willen we onze groei nu verder realiseren.’