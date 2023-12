Starter van de week: Mbrella biedt werknemers flexibele mobiliteitsoplossingen

Een SaaS-platform waarop je niet alleen je mobiliteitsbudget beheert, maar van waaruit je ook rechtstreeks deelmobiliteit of een trein-, tram- of buskaartje kan betalen. De Brusselse start-up Mbrella ontwikkelde het ei van Columbus voor HR-diensten om aan de toenemende vraag naar flexibiliteit tegemoet te komen.

Het was in de schoot van Lab Box, de alternatieve mobiliteitsincubator van D’Ieteren, dat Mbrella wortel schoot. ‘Toen de wetgeving in 2019 veranderde en werkgevers veel meer mobiliteitsopties schonk, zijn we meteen in actie geschoten’, zegt co-founder Audrey Stampaert. ‘Zeker toen tijdens de coronapandemie mensen meer en meer gewend raakten aan thuiswerken, én aan alternatieve manieren van woon-werkverkeer, groeide de nood aan meer flexibiliteit op dit vlak. Het ging al lang niet meer om een bedrijfswagen of niet, het ging nu om het hele mobiliteitsplaatje.’

Virtuele betaalkaart

En zo ontwikkelde Mbrella een SaaS-platform waarop iedere werknemer zijn eigen mobiliteitsbudget beheert. ‘Dat krijgt hij toegewezen vanuit de HR-diensten’, zegt Stampaert. ‘De medewerker beslist vervolgens zelf hoe hij dat budget spendeert, en dat kan tot dagelijks worden ingevoerd. De ene dag kan het de fiets zijn, de volgende dag de auto. En wie eens een deelstep of –fiets nodig heeft, of het openbaar vervoer, kan dat met een virtuele betaalkaart betalen, meteen vanuit de app.’

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Daarbij heeft de start-up ook oog voor duurzaamheid. ‘De HR-manager die het platform beheert krijgt keurig inzicht in de ecologische voetafdruk en totale kost van de mobiliteit van het bedrijf. Voor de service betaalt hij of zij een maandelijkse licentiekost, gebaseerd op het aantal medewerkers dat op het platform wordt ingeschreven.’

Groeien is de boodschap

‘De markt voor ons product hebben we zelf moeten creëren’, geeft de co-founder toe. ‘Toen we begonnen zaten we in volle lockdown, en hadden werkgevers wel andere zorgen aan het hoofd dan mobiliteitsbudgetten. Gaandeweg is dat echter opgeschoven, toen werknemers nadien vroegen om flexibiliteit.’

Ondertussen zijn zo’n vierhonderd bedrijven klant van Mbrella, goed voor zo’n 30.000 gebruikers op het platform. ‘Daar zitten grote namen tussen als ING, Telenet of Orange, maar ook veel IT-firma’s en consultancybedrijven.’

Groeien is nu de boodschap, en daarvoor bewandelt Mbrella een dubbel spoor. ‘Voor kmo’s rekenen we op partners als SD Worx, Securex, Partena of Acerta die hen richting onze oplossing leiden’, klinkt het. ‘Bij grotere namen zetten we in op direct sales of werken we via D’Ieteren & PwC.’

Buitenland lonkt

De Belgische fiscale situatie is volgens Mbrella erg complex, waardoor de start-up voorlopig op de eigen markt focust. ‘Maar in principe moeten werknemers overal ter wereld op één of andere manier op hun werk geraken. We zijn dus zeker van plan om binnen een aantal jaar naar het buitenland te trekken. Daarbij kijken we in de eerste plaats naar Frankrijk, dat een forfait mobilité durable-concept heeft dat zich makkelijk laat integreren.’

D’Ieteren investeerde in 2021 een eerste keer in Mbrella voor een som van tweeëneenhalf miljoen euro, recent deed het daar nog eens zes miljoen bovenop. ‘Daarmee willen we nu verder werken’, besluit Stampaert. ‘Het is niet de bedoeling extern naar kapitaal te zoeken, we blijven honderd procent partner van D’Ieteren.’