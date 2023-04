Starter van de week: Mygameplan geeft voetballers en coaches zicht op hun statistieken

Dat sport wiskunde is geworden, en coachen op data-analyse rust, is sinds het succes van de website FiveThirtyEight geen geheim meer. Met een handige app wil de Leuvense start-up Mygameplan die statistieken voor iedere professionele voetballer en trainer inzichtelijk maken.

Het is een idee dat zijn oorsprong vond bij voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, waar Berten Knaepen werkzaam was. Hij wist dat ze dankzij de camera’s rond hun voetbalveld op een berg data zaten. Maar hoe ze die vlot konden inzetten voor analyse en meer begrip, dat was een ander paar mouwen.

Data-analyse op maat

‘Voor een coach is het al niet eenvoudig om daar grip op te krijgen, laat staan voor een voetballer’, zegt Knaepen. ‘En dus gingen ik samen met mijn co-founders Dries Deprest en Milan Klaasman aan de slag om een oplossing te vinden die data-analyse op maat mogelijk maakt.’

De oplossing bestaat uit een SaaS-applicatie die alle ruwe data binnenhaalt via een API (Application Programming Interface, nvdr) en aan de camerabeelden koppelt. ‘Vervolgens laten we er een AI-algoritme op los dat alles in heldere statistieken giet’, klinkt het. ‘Een voetballer kan na de match onmiddellijk zien hoeveel aangekomen passes hij heeft gegeven, of hoeveel duels hij heeft gewonnen. De coach stelt desgewenst op voorhand al doelen voor een speler in, en krijgt achteraf te zien of de voetballer in kwestie het beoogde aantal voorwaartse passes heeft gegeven, of wat zijn percentage gewonnen luchtduels is.’

Met een innovatiesubsidie van VLAIO en steun van het Imec iStart-programma, elk goed voor 50.000 euro, en een eerste consultancyopdracht voor een gelijkaardig bedrag, konden Knaepen en partners hun idee ontwikkelen tot een proof-of-concept. Dat is in het afgelopen voetbalseizoen in samenwerking met enkele clubs gefinetuned. ‘In december 2022 zijn we ook actief de markt op getrokken’, zegt de founder. En met succes: ‘We hebben een partnerschap lopen met de Pro League, waardoor alle clubs uit de eerste klasse met onze oplossing werken. Ook enkele Nederlandse clubs gingen intussen met ons in zee’.

Internationalisering

Mygameplan is alles in stelling aan het brengen om volgend seizoen wereldwijd actief te worden. Nu al is er interesse vanuit Spanje, Engeland en Frankrijk, maar ook uit de Verenigde Staten en zelfs India. Als we in een competitie één club kunnen overtuigen, kan dat voor ons de basis zijn om ook andere ploegen voor ons te winnen. Verder willen we ook inzetten op eigenaars die meer dan één club bezitten, en die ons van de ene competitie naar de andere kunnen meenemen.’

Met een investering van 300.000 euro door de nieuwe Gentse venture studio Miles Ahead kan Mygameplan nog minstens een jaar door. ‘Of we daarna opnieuw kapitaal gaan zoeken, zal afhangen van waar we dan staan en hoeveel versnelling we voelen in die internationalisering’, besluit Knaepen.