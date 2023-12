Starter van de week: Nodalview zorgt voor een virtuele vastgoedervaring

Je bent vastgoedmakelaar, geen social media-expert of professionele fotograaf. Toch kan een goeie verkoop afhangen van hoe je het op dat vlak speelt. De Brusselse start-up Nodalview helpt om op een moderne manier vastgoed te verkopen.

‘We willen vastgoed verkopen modern maken’ is dan ook het mission statement waarmee co-founder Thomas Lepelaars van wal steekt. Dat wil hij bewerkstelligen door makelaars de tools te geven om zelf al het nodige beeldmateriaal te maken en te delen. En op basis daarvan zelfs virtuele rondleidingen te bouwen.

AI-algoritme

Hoe dat in zijn werk gaat? Met een smartphone-app en een online platform. ‘Vanuit die app kun je met je telefoon de beelden schieten die je nodig hebt. Een AI-algoritme zorgt ervoor dat ze er nadien even goed uitzien als die van een professionele fotograaf. Op basis van die beelden kun je vervolgens een 360°-rondgang creëren, video’s compileren en 2D-plattegronden opstellen.’

En dat is nog maar het begin. Want aan de hand van de gegenereerde beelden kan de gebruiker via het platform campagnes voor sociale media opstellen, en die meteen doorduwen naar Facebook, Instagram of – ‘in de toekomst, waarom niet?’ – TikTok. Online afspreken en kandidaat-kopers een eerste keer virtueel rondleiden in het pand? Dat kan natuurlijk ook. ‘Zie het als een Google Meet voor vastgoed’, aldus Lepelaars.

Gratis testperiode

Makelaars kunnen voor een vast bedrag per maand gebruikmaken van Nodalview, op basis van het aantal panden dat zij willen verkopen. Die benadering blijkt aan te slaan. ‘Nu al hebben we vijfduizend klanten in meer dan dertig landen’, zegt de co-founder. ‘Dat gaat zowel om kleine zelfstandigen als ketens als Dewaele Vastgoed. In Frankrijk werken alle grote merken, waaronder Century21, met ons. Op dit moment gebruiken zo’n 16.000 vastgoedmakelaars ons platform, goed voor zo’n half miljoen panden per jaar.’

Nodalview is een flinke scale-up dus, en bijgevolg op zoek naar nog meer groei. ‘We gaan daarbij uit van product led growth’, klinkt het. ‘Door bijvoorbeeld een gratis testperiode aan te bieden, waarbij iemand van sales opvolgt en support biedt, hopen we mensen over de drempel te trekken. Dat gebeurt allemaal vanuit Brussel, overigens. We hebben hier 65 mensen aan boord, waaronder Portugezen voor de Portugese markt, Fransen voor de Franse, en ga zo maar door.’

Drie jaar gebootstrapt

Lepelaars ziet er dus geen graten in om wereldwijd te denken. ‘Uiteindelijk verloopt het kopen en verkopen van een huis overal zowat hetzelfde’, zegt hij. ‘Of toch het stuk waar wij over gaan. Nu al komt 85 procent van onze omzet van buiten België, daarmee willen we nu verder op eigen benen groeien. Zo hebben we het ook in het begin gedaan, toen we drie jaar lang gebootstrapt hebben.’

Pas daarna stapte Volta Ventures aan boord, eerst voor 1,7 miljoen euro, later investeerden ze ook mee in een tweede kapitaalronde waarbij acht miljoen euro werd opgehaald. ‘Daarvoor kwamen ook het Spaanse K Fund en het Londense PROfounders Capital en finance&invest.brussels over de brug’, besluit Lepelaars.