Starter van de week: Ovinto automatiseert de papierwinkel voor industrieel vrachtvervoer

Industriële leveringen komen niet zonder paperassen: ‘Groen doorslagpapiertje op blauw op roze ondertekenen alstublieft, en kijk, hier is uw bewijsje’. Kan dat niet beter? Natuurlijk wel, klinkt het bij het Oost-Vlaamse Ovinto. Zo werkt de scale-up sinds kort aan een ‘Waze voor vrachtvervoer per spoor’.

Vrachtvervoer per spoor is gedoe, zegt Ovinto-founder Frederick Ronse. ‘Zeker als je internationaal gaat. Elk land heeft immers zijn eigen standaarden en je zal zien dat niemand een haarbreed wil toegeven. Want Duitsland zal toch niet Franse regels volgen, laat staan omgekeerd?’ Wie zoals de chemische grootindustrie tankcontainers van hot naar haar wil sturen, verliest zich dus vaak in administratie. Daar wilde Ronse veertien jaar geleden al iets aan doen, om het hele traject ‘veel automatischer’ te maken.

Al die bestelbonnen moeten ergens op een pc worden aangemaakt, bedacht de ondernemer zich. ‘Dus begonnen we met het digitaliseren en connecteren van dát stuk. Door het bonnensysteem via een platform te integreren kunnen onze klanten heel wat efficiënter werken en alle activiteiten diepgaander analyseren. Zo kun je bijvoorbeeld schadepatronen ontdekken die wijzen op een probleem.’

Managed services

Een laatste stap is om ook zoveel mogelijk manueel repetitief werk te gaan automatiseren. Ronse geeft een voorbeeld: ‘Neem een klant die veel tankcontainers heeft, die om de paar jaar gekeurd moeten worden door een externe firma. Dat levert jaarlijks duizenden keurings-pdf’s op, die iemand bij die klant moet gaan controleren op een vervaldatum, en die vervolgens in het eigen systeem moet worden overgetikt. Dat proces kunnen we met gemak vanzelf laten gebeuren’.

‘Je kan heel veel met ons platform’, zegt Ronse, ‘en soms werkt dat in ons nadeel, want er is niet één heldere pitch. Vaak is het pas als men al even met onze tool werkt, dat duidelijk wordt hoe die het beste wordt ingezet. Daarom voorzien wij bovenop de SaaS-licentie ook maandelijks wat ‘managed services’-uren waarin we met samen de klant kijken wat mogelijk is.’

Op die manier neemt de inzet van de oplossing binnen een bedrijf snel toe, met steeds meer koppelingen naar onderdelen die geautomatiseerd kunnen worden. ‘Stel dat je Excel-bestanden hebt voor containers die in roulatie zijn, onderhoud nodig hebben of bestemd zijn voor de verkoop. Wanneer je die aan elkaar linkt, krijg je nieuwe inzichten die zullen leiden tot wéér andere benaderingen om Ovinto in te zetten’, legt de founder uit.

Expansie buiten Europa

Tracking, bijvoorbeeld. ‘Omdat het zo ongelooflijk moeilijk werken is met de spoorwegdiensten, willen we nu een eigen Waze voor vrachtvervoer per spoor ontwikkelen. De frustratie is immers zo groot, dat onze klanten bereid zijn hun gegevens te delen met anderen. Het resultaat moet een platform worden waarop je in realtime elke trein kan volgen.’

Na een aarzelend begin in 2010 groeide de start-up uit van een portefeuille met drie grote klanten naar een bedrijf met 22 ‘megaklanten’, waaronder chemische reuzen als BASF en Solvay. Intussen is het platform het visitekaartje van het bedrijf geworden, en durft Ronse voluit voor expansie te gaan. ‘De Europese chemiesector heeft het moeilijk door de gestegen energiekosten, en dus werken we nu op de Amerikaanse markt. We hebben daar al één persoon in dienst, het is de bedoeling om binnen enkele weken een kantoor te openen in Houston. Daarnaast breiden we onze focus ook uit van het spoor naar de trafiek van tankcontainers en de binnenvaart. En vanzelfsprekend willen we ons op termijn ook niet beperken tot de chemische sector.’

Financieel staat het bedrijf daarvoor sterk genoeg, benadrukt de oprichter. ‘Tot nu toe hebben we alles zelf kunnen betalen, op één injectie in 2016 na, waarbij een business angel een miljoen euro betaalde voor tien procent van de aandelen. Sindsdien kunnen we alles bekostigen via bankleningen, en dat willen we blijven doen. Uiteindelijk drukt een churn van nul procent veel vertrouwen uit: we nog geen één klant verloren. Wie met ons werkt, blijft dat doen.’