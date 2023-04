Starter van de week: PolySense beperkt uitstoot van bedrijven met AI

De piepjonge Gentse start-up PolySense wil kunstmatige intelligentie inzetten om de uitstoot van bedrijven te berekenen, en vervolgens te beperken. Bekende investeerders als Peter Hinssen en Alexander Dewulf zien er alvast heil in.

Duurzaamheid wordt zo langzamerhand een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven. Europese regelgeving verwacht dat ondernemingen hun uitstoot in kaart brengen, en wel op drie vlakken. Scope 1 behelst de uitstoot die een firma zelf veroorzaakt met zijn gebouwen, voertuigen of het machinepark. Scope 2 staat voor de uitstoot die gelinkt is aan de energie of warmte die aangekocht wordt. En dan is er nog Scope 3, dat de hoeveelheid CO2 in rekening brengt die toeleveranciers van producten of materialen laten ontsnappen bij het ontginnen of maken daarvan.

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

Dat is een hele boekhouding, weet ook kersvers afgestudeerd burgerlijk ingenieur Yarne De Munck. Na een succesvolle passage als team captain bij UGent Racing richtte hij samen met Tim Van Hauwermeiren en Jarne Bogaert de start-up PolySense op. Met als doel: bedrijven helpen om hun uitstoot te berekenen, en met behulp van AI te kijken hoe die voortaan beperkt kan worden.

Kwaliteitscontrole

Dat is maatwerk, beseft De Munck, en dus werkt zijn start-up per project. ‘Al is het wel degelijk de bedoeling om binnen enkele jaren een product te kunnen ontwikkelen op basis van de opgedane ervaring’, zegt hij. ‘Maar op dit moment zijn we met twee consultants die per klant bekijken wat er moet gebeuren om de juiste metingen en ingrepen uit te voeren. Daarbij nemen we overigens ook de uitstoot mee van de machine learning- en andere technologieën die we daarvoor gebruiken.’

Sinds augustus probeert PolySense het op de markt, en die lijkt klaar om van de diensten van het bedrijf gebruik te maken. Onder andere baggeraar DEME en farmareus GSK zetten de start-up al in bij het automatiseren van processen en ook de West-Vlaamse frietfabrikant Agristo ging met hen in zee. ‘Voor dat bedrijf nemen we de automatisering van de kwaliteitscontrole onder de loep’, klinkt het. ‘Zo willen we ervoor zorgen dat de fritten op de juiste plek belanden, en minder bij het afval.’

Buitenland lonkt

Het mag dan vroeg dag zijn, het buitenland lonkt reeds. ‘We werken uiteindelijk al met klanten die in meerdere landen actief zijn’, zegt de PolySense-CEO. ‘De drempel ligt dus niet zo hoog om hen dan over de grenzen te volgen. Het is zelfs logisch. Sowieso willen we nu eerst en vooral groeien. Tegen de zomer willen we ons team opschalen tot acht mensen, zodat we ook actiever op sales kunnen gaan werken.’

Voor die groei vond De Munck alvast zijn sponsors. ‘Vanuit UGent Racing had ik al contact met Peter Hinssen. Toen ik hem belde over dit plan, was hij meteen mee’. Hinssen bracht vervolgens Alexander Dewulf mee aan boord, en samen brachten ze 150.000 euro bij elkaar. ‘Genoeg om gestart te raken, maar tegen juli of augustus plannen we alvast een volgende kapitaalronde.’