Starter van de week: Realto regelt je energiebehoeften vanuit de cloud

De vraag naar energie stijgt en zal nog blijven stijgen. Tegelijk wordt de energieproductie meer divers, waardoor er nu eens een teveel is, dan weer een tekort. Door vraag en aanbod op elkaar af te stemmen wil de Brusselse start-up Realto de toestand zo ideaal mogelijk maken en in één beweging de gebruiker geld laten besparen.

Een elektrische wagen, een warmtepomp, zonnepanelen… Alles wat energie verbruikt, komt tegenwoordig met een eigen app. Maar wat die applicaties meestal niet doen, is met elkaar praten. Er is geen communicatie mogelijk, geen afstemmen van behoeften. Daar bedacht netbeheerder Elia een oplossing voor die als Realto een onafhankelijk bedrijf werd.

Managing Director Dieter Jong legt het concept uit. ‘We bouwen eigenlijk verder op de Internet of Things-kant van al deze apparaten. Zij stellen immers best veel data ter beschikking. Door die via de cloud te connecteren in één interface, zorgen we ervoor dat de eindgebruiker gemakkelijk kan beslissen wanneer hij zijn wagen oplaadt, of wanneer hij net zijn warmtepomp laat werken.’

Showcase

Het is een interessant idee als je een dynamisch energietarief hebt, waarbij je minder betaalt als er een groot energie-aanbod is. ‘Dan kun je bijvoorbeeld net op dat moment je auto laden’, zegt Jong. ‘Want ja, 2023 was dan wel een jaar met dure energieprijzen, het was ook het jaar met het vaakst negatieve prijzen voor energie. Wie veel rijdt kan met ons product gemakkelijk vierhonderd euro per jaar uitsparen.’

Realto bouwde zijn interface in de eerste plaats als een API-backend die door B2C-klanten kan worden ingebouwd in eigen oplossingen. ‘Omdat de energiebedrijven, aan wie we de in eerste plaats denken als potentiële klanten, nog niet massaal toehapten, hebben we ook een commercieel product voor eindgebruikers ontwikkeld. Dat heet Xenn.be en kan als showcase fungeren voor onze tool.’

Ondertussen werkt Realto de API in binnen- en buitenland verder uit met partners. ‘Zo gebruiken in Duitsland vijfhonderd EON-klanten onze interface, benut Octopus Energy ze in Groot-Brittannië en onderzoekt in eigen land KBC de mogelijkheden ervan. Het is nu de bedoeling om met andere B2C-partners nog meer projecten op te zetten’, zegt Jong.

Beveiliging erg belangrijk

Voor de ontwikkeling kon Realto leunen op kennis en expertise van Microsoft. ‘Financieel zijn we niet tussengekomen’, zegt Dirk Sommerijns van de softwaregigant, ‘maar we hebben wel cloudtechnologie beschikbaar gesteld om hun visie te verwezenlijken.’ Ook voor de security-laag is van Microsoft-technologie gebruikgemaakt. Jong: ‘We werken met erg privacygevoelige data – zoals de locatie van iemands auto – dus die gegevens beveiligen was erg belangrijk.’

Na enkele jaren van ontwikkeling bevindt Realto zich op het scharnierpunt tussen start- en scale-up. ‘Tot nu toe heeft Elia alle investeringen op zich genomen’, zegt Jong. ‘Dat gaat om 8,4 miljoen euro in totaal.’