Starter van de week: Synchestra laat je meespelen met een klassiek orkest

Je instrument bespelen alsof er een groot orkest rond of achter je staat. Het is de droom van veel muzikanten, en de Vlaams-Brabantse start-up Synchestra maakt het voor hen waar. Omdat iedereen zich wel eens solist wil wanen.

‘Jaarlijks behalen honderden muzikanten hun ‘eerste prijs voor instrument of zang’, zegt Synchestra co-founder Robrecht H. Paternoster. ‘Dat is de hoogste graad die er is, en toch leidt het er maar zelden toe dat deze musici eens met een orkest kunnen meespelen. Daarvoor moet je immers zo uitzonderlijk goed zijn, dat de kansen microscopisch klein zijn.’

Paternoster en zijn partners vonden er iets op: een app waarin je partituren kunt laden die vervolgens worden afgespeeld zonder de partij die jij voor je rekening neemt. ‘Doordat we ook het spel van de gebruiker capteren, kan het orkest zelfs vertragen en versnellen, samen met hem, met een precisie van twintig milliseconden. Net zoals een echt orkest doet met zijn solist’, klinkt het.

Nét echt

Synchestra beschikt over een wereldwijd team van 25 medewerkers, die tegen betaling van royalty’s partituren uitschrijven en vervolgens omzetten naar digitale muziek. ‘De klank daarvan blijkt uit tests niet te onderscheiden van analoog geluid’, zegt Paternoster. ‘Het klinkt nét echt.’

Hoe de start-up daarin is geslaagd? ‘We zijn ingenieurs, maar ook muzikanten, en we denken eerst en vooral in die hoedanigheid’, glimlacht Paternoster. ‘Daarom kunnen we ook beter zijn dan concurrenten, die veel meer vanuit de techniek redeneren. We zijn bijvoorbeeld de enigen die dirigentenpartituren verstrekken, waarop alle partijen zichtbaar zijn. Dat is gewoon nodig, want concerteren is een dialoog. Als je niet weet wat de ander gaat doen, lukt dat niet.’

Nichepubliek

Zowel de app als de partituren koop je als gebruiker aan, maar over het prijskaartje kan Paternoster nog niets zeggen. ‘We hopen binnen een half jaar de markt op te trekken en doen nu onderzoek naar de juiste prijszetting. Het zal in elk geval een stuk boven de gemiddelde prijs van onze concurrenten liggen. We mikken op een nichepubliek van professionals, muziekdocenten en gedreven amateurs voor wie de muziek goed genoeg moet zijn.’

Een nichepubliek wil ook zeggen dat België meteen te klein is. ‘Natuurlijk willen we snel internationaal gaan’, klinkt het. ‘Daarvoor hebben we onderzoeksteun van VLAIO gekregen ten belope van 270.000 euro. Samen met onze eigen investering van 400.000 euro moet dat ons in staat stellen inkomsten te beginnen genereren. Later willen we bekijken in welke mate we AI kunnen inschakelen om de app nog beter te maken.’