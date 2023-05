Starter van de week: Tangent Works bouwt computermodellen die voorspellingen kunnen maken

Bedrijven zitten op een berg data, en dankzij AI en machine learning krijgen we eindelijk de mogelijkheid om die gegevens te verwerken op een manier die opbrengt. Tangent Works richt zich specifiek op in de tijd evoluerende data. De Vlaamse scale-up ontwierp een manier om met een druk op de knop het juiste computermodel te krijgen om ze te interpreteren.

‘Wie denkt aan populaire AI-toepassingen, denkt vaak eerst aan zelfrijdende auto’s’, zegt Henk De Metsenaere van Tangent Works. ‘Maar dat is niet waar de meeste winst valt te behalen. Voor bedrijven gaat het vaak om wat je kunt doen met zogeheten time series data: gegevens die veranderen doorheen de tijd, zoals bezoekersaantallen op een website, verkoopcijfers, of data van sensoren op machines die pakweg druk of temperatuur meten. Op basis daarvan kan je computermodellen bouwen die voorspellingen maken over toekomstige evoluties van die cijfers.’

Met de nadruk op ‘kan’, want dat soort computermodellen bouwen is erg experimenteel. ‘Het vraagt veel tijd van onderlegde experten’, legt de co-founder uit. ‘Net daar willen wij inspringen om dat soort modellen wél bereikbaar maken voor bedrijven.’

Niche-discipline

De developers van Tangent Works ontwikkelden daarvoor TIM of voluit Tangent Information Modeler. Het betreft een cloudservice waar bedrijven hun data kunnen uploaden en laten analyseren, en in één beweging een computermodel aangereikt krijgen om verdere voorspellingen of interpretaties uit te werken.

Waarom het Gooikse bedrijf slaagt in iets dat anders zoveel expertise en tijd vraagt? ‘Ik wil het niet te technisch maken’, steekt De Metsenaere van wal, ‘maar het komt neer op wiskunde. We hebben de niche-discipline van de informatiegeometrie ingezet, waardoor we data in geometrische 3D-structuren kunnen omzetten. Dat stelt ons in staat om bepaalde computational shortcuts te programmeren waarmee we snel resultaat kunnen leveren.’

Wat betreft de zakelijke kant zijn vooral ondernemingen met nood aan veel computermodellen interessante klanten, klinkt het. ‘Een bedrijf met een flink machinepark zou bijvoorbeeld per machine een computermodel kunnen gebruiken dat voorspelt wanneer onderhoud nodig is, of wanneer anomalieën optreden. Op basis daarvan kunnen downtime of pannes worden vermeden, wat winst oplevert.’

Pay as you grow

Qua businessmodel gebruikt Tangent Works dus een subscription-based model. ‘Pay as you grow’, noemt De Metsenaere het. ‘Want het is niet omdat je één keer een computermodel hebt opgesteld, dat je dat kan blijven hergebruiken. Naarmate de data veranderen in de tijd, moet je ook je model updaten om accurate voorspellingen te kunnen blijven maken.’

TIM is vooral een technologie die geïntegreerd moet worden in andere oplossingen. ‘Zo is onze voornaamste klant bijvoorbeeld Siemens, dat onze tool mee opnam in zijn IoT-cloudservice MindSphere. We hebben met hen dan ook een OEM-agreement afgesloten om alle data die de sensoren in hun machines capteren te verwerken.’

Zo’n OEM-overeenkomst is één manier waarop Tangent Works zichzelf verder in de markt wil zetten. ‘Daarnaast hebben we ook enterprise clients die TIM opnemen in hun oplossingen voor hun klanten, specifiek om het stuk interpretatie van data te verzorgen. We zullen dus zelden de end-to-end-solution voor een bedrijf zijn, maar eerder een deel van een combinatie met andere tools die samen een totaaloplossing voorzien. Daarom hebben we ook partnerschappen opgebouwd met de Amazons en Microsofts van deze wereld.’

Nieuwe injectie

Financieel heeft Tangent Work de laatste jaren al heel wat watertjes doorzwommen. ‘Het begon natuurlijk met ons eigen geld en dat van familie en vrienden’, klinkt het. ‘Daarna zijn we heel snel begonnen aan een funding round met lokale investeerders, zoals Saffelberg en Molenwater Groep. Drie jaar geleden kwam daar VC-geld van het Britse Force Over Mass (FomCap) bij’, vertelt De Metsenaere.

Al die aandeelhouders deden recent een nieuwe financiële injectie. Alles samen is er nu zo’n acht miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd. ‘Of dat volstaat, zullen we moeten zien. Het is in elk geval de bedoeling om ons eerst op ons bestaand businessplan te richten’, klinkt het.