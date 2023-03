Starter van de week: Telloport laat bedrijven altijd en overal leveren en ontvangen

Je zou denken dat we het leveren nu wel onder de knie hebben, na jaren van Amazon, Bol.com en dies meer. En toch kan het beter. De Hasseltse start-up Telloport richt zich op de businessmarkt in het leveren, en zorgt dat het daar zonder veel rompslomp en poespas kan verlopen: op elk moment, op elke plek.

Je merkt het al als er een koerier aan de deur kwam, net toen je er even niet was: leveren vraagt afspraken en planning. En wachten. ‘Ook in de industrie gaat daar veel tijd mee verloren’, weet Telloport-oprichter Hans De Raeve. ‘Je hebt immers iemand nodig die standby is om te ontvangen, en omgekeerd kun je ook pas leveren als die persoon aanwezig is. Dat zorgt voor een beperkt tijdsvenster – iets wat voor stress zorgt als het fout loopt, en wat in dringende gevallen zelfs impact kan hebben op de business van een klant.’

En dus bedacht De Raeve een oplossing die bedrijven toestaat te leveren en te ontvangen zonder dat ze elkaar per se in levenden lijve moeten treffen. Zogeheten distriSPOTs kunnen overal geplaatst worden, en de toegang wordt beheerd via een softwareplatform. ‘Dat kunnen ook lockers zijn, zoals Bpost die her en der heeft staan om pakjes te laten ophalen,’ bevestigt de founder. ‘Maar net zo goed zijn het containers, bestelwagens, gebouwen, automaten, en ga zo maar door. Zodat om het even wat geleverd kan worden.’

Uitleenmodule

Op het distriSPOT-platform wordt alle informatie bijgehouden die uitgewisseld moet worden. Locaties openen gebeurt met een mobiele sleutel, gaande van een pincode tot een QR- of andere code die je moet scannen. ‘Het voordeel is dat je nooit meer naar een wachtwoord moet zoeken; alles is maar één keer bruikbaar.’

Behalve voor leveringen is de oplossing van Telloport ook geschikt om de interne distributie van materiaal te faciliteren. ‘In dat scenario werkt onze distriSPOT min of meer als een verkoopautomaat waar je met de juiste code iets uit kunt halen. En met onze uitleenmodule kun je er het beheer van gereedschap mee uitvoeren, zodat je uit onze distriSPOT kan nemen wat je nodig hebt voor een taak, en dat achteraf weer opbergt.’

Dat Telloport zich op de businessmarkt richt is geen toeval. ‘We hebben vooraf marktonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat particulieren nog niet klaar zijn voor deze benadering aan huis’, zegt De Raeve. ‘Vanuit de industrie kreeg ik wel het signaal dat men een dergelijke oplossing zou willen inzetten.’ En zo bleek ook. Sinds de start-up in 2020 met de distriSPOT-oplossing de markt op trok, gingen al verschillende grote spelers overstag. Zo gebruikt Nike de distriSPOT voor de verdeling van zijn veiligheidsschoenen, en is ook Dexis Belgium klant.

Recurrent model

Als klant kun je de oplossing van Telloport aankopen. ‘Maar daarnaast is er een recurrent model waarbij je betaalt voor onderhoud en de software’, legt De Raeve uit. ‘Sowieso is het voor een stuk altijd project based, waarbij onze gestandaardiseerde modules op maat van de klant worden ingezet. Daarbij gebeurt altijd een ROI-calculatie, zodat het voor de klant winst oplevert.’

Na de initiële ontwikkeling was het privé-investeerder Peter Manet die in 2020 als eerste in het bedrijf stapte. Recent verhoogde hij zijn inbreng, en bracht hij ook enkele nieuwe business angels mee aan tafel. Samen met LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, zorgden ze voor een kapitaalverhoging van 1,25 miljoen euro.

‘Daarmee kunnen we de distriSPOT-oplossing verder uitbouwen en extra mensen aantrekken om onze groei te versnellen’, klinkt het bij de founder. ‘We beginnen met een focus op de Benelux, maar willen zeker uitbreiden naar andere landen. Daarvoor willen we een netwerk van partners-resellers uitbouwen die onze oplossing mee in portefeuille nemen.’