Starter van de week: Vitaminsatwork brengt intrinsieke motivatie van medewerkers in kaart

Je medewerkers houden én gemotiveerd houden, dat kun je maar als je weet wat er speelt. Met een wetenschappelijk onderbouwde tool wil de nieuwe Leuvense start-up Vitaminsatwork bedrijfsleiders en personeelsdiensten inzicht geven in de werkbeleving van hun werknemers.

Daarbuiten, op de arbeidsmarkt, woedt de ‘war for talent’ nog ongedurig. Vacatures blijven openstaan, nieuwe werknemers zijn moeilijk te vinden. Inzetten op retentie en het risico op burn-out en uitval vermijden, wordt essentieel. Dat zagen ze ook bij cloud business communicatiebedrijf Dstny. Intern legden ze de kiem voor een oplossing waarmee de impact van bedrijfsbeslissingen op de werkbeleving van medewerkers kon worden ingeschat.

Bekijk ook het overzicht van al onze favoriete start-ups

‘Daarvoor zochten we in de academische wereld’, zegt Dstny-CEO Daan De Wever. ‘Hoogleraar HR-management aan de VUB en Solvay Business School Bert Schreurs had immers modellen ontwikkeld om de werkbeleving van personeel te meten, waardoor je een beeld krijgt van waar er zich problemen kunnen voordoen. En dat is nodig. Want al te vaak denken bedrijfsleiders dat hun personeel gezond en gemotiveerd is, waar er onderhuids allerlei problemen sluimeren.’

‘Op basis van de wetenschappelijke inzichten van Schreurs ontwikkelden we een SaaS-platform’, vult Vitaminsatwork-CEO Jonas Geleyn aan. ‘Daarmee kan een manager of bedrijfsleider een bevraging onder zijn medewerkers lanceren, waarmee een opname van de actuele situatie wordt gemaakt. Zo weet je hoe het zit met de vitaliteit en de bevlogenheid van je mensen. Maar daar stopt het niet. Je kan vanaf dan ook simulaties maken, en impact-analyses die laten zien wat er zou veranderen als je bepaalde maatregelen neemt. Ons data analytics platform geeft je met andere woorden ook voorspellende inzichten.’

Volledig GDPR-proof

Door tussentijds korte nieuwe bevragingen los te laten op het personeelsbestand, krijg je vat op hoe de situatie in het bedrijf verandert. Ook een medewerker kan op eigen initiatief een korte stand van zaken doorgeven. Vanzelfsprekend wordt daarbij niet met de privacy gesold. ‘Als medewerker blijf je eigenaar van je data’, zegt Geleyn. ‘Het is hij of zij die expliciet iets aan een overste kan signaleren, anders gaat het om geaggregeerde data waaruit geen persoonlijke conclusies kunnen getrokken worden. We zijn volledig GDPR-proof.’

Ik ben ervan overtuigd dat de tool had kunnen bijdragen om de problemen bij Plopsaland tijdig te signaleren. Daan De Wever (Dstny)

De Wever geeft een voorbeeld uit eigen praktijk. ‘Ik weet dat de medewerkers van Dstny veel waarde hechten aan bijscholingen. Het zou dus steekhouden om daarin te investeren, denk je, maar niet als je dat nu al doet: met de tool van Vitaminsatwork kon ik inschatten dat we daar nauwelijks nog extra winst op het vlak van bevlogenheid konden scoren. Wat ik wel zag, was hoeveel we zouden inboeten als we niet op bijscholing zouden inzetten. Dat zijn inzichten waar je iets mee kan. En zo zijn er nog mogelijkheden. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat de tool kunnen bijdragen om de problemen bij Plopsaland tijdig te signaleren.’

Betalende testcases

Het menselijk kapitaal is een belangrijke troef voor veel bedrijven, maar vaak ziet men dat niet, merkt Geleyn. ‘Met Vitaminsatwork geven we personeelsmanagers een tool om dat belang ook cijfermatig uit te drukken, want je ziet meteen wat de return van een investering in hen is.’

Sinds september probeert Vitaminsatwork de markt te veroveren, en dat loopt goed, klinkt het. ‘We krijgen veel positieve feedback en hebben heel wat betalende testcases lopen bij diverse bedrijven. Wat ons daarbij hoopvol stemt, is dat geen van hen al heeft aangegeven dat het op niets uitdraait. En dus zetten we nu in op hun conversie tot echte betalende klanten.’ Daarnaast wil de start-up het klantenbestand uitbreiden via direct sales, maar ook langs een partnernetwerk van HR-bedrijven dat de oplossing mee aanbiedt.

De ambities liggen hoog, maar dat mag ook, vindt De Wever. ‘Neem nu het investeringsfonds APAX, dat ook in Dstny kapitaal heeft gestoken. Zij hebben beslist dat alle bedrijven in portfolio met onze tool een medewerkersonderzoek moeten uitvoeren. Het wil wel wat zeggen als zelfs een investeringsfonds ziet dat dit ook opbrengt.’

Flinke kapitaalinjectie

Over investeringen gesproken: na een initiële start in de schoot van Dstny kreeg een verzelfstandigd Vitaminsatwork vorige zomer een flinke kapitaalinjectie van 895.000 euro met de hulp van een groep Belgische ondernemers, waaronder De Wever zelf, maar ook: LVL7 BV(Jonas Scheers), Obelisk Group BV (Bart Jaeken), Frederik De Proft, Nick Bosmans, The Alliance Holding Association NV (Jürgen Ingels en Stefan Dierckx), Jonas Geleyn, SBS Group BV (Steven Van Mol), Bernadette Claes, Christophe Reynaert, JT Consult BV (Jérémy Delhaye) en Jean-Christophe Pierre. Ook Bert Schreurs zelf stapte mee aan boord.

‘En dat zal het nu zijn’, zegt De Wever. ‘Hiermee kunnen we twee jaar verder, daarna moet Vitaminsatwork op eigen benen kunnen staan. Al wil dat niet zeggen dat we – zoals elke start-up – niet kunnen ingaan op opportuniteiten als ze zich voordoen.’