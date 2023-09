Starter van de week: Wetime plant je complete citytrip

Je wil er even tussenuit, maar ziet het niet zitten om die citytrip dagenlang voor te bereiden. Dan laat je een ander het werk doen natuurlijk. En als dat niet je partner is, dan misschien wel een staaltje AI. Het West-Vlaamse Wetime stippelt daarmee in een handomdraai een kant-en-klare reis uit.

Het was tijdens de pandemie dat het Wetime-founder Sietse Schelpe daagde: als dit voorbij is, gaan mensen er weer volop tegenaan. ‘Meer nog, ik besefte meteen dat ze extra kwaliteit zouden zoeken. Precies dat willen we met ons webplatform bieden: gepersonaliseerde reizen die afwijken van de eenheidsworst’, vertelt hij. Op de site geef je simpelweg aan welke steden je zeker niet interesseren, wat je precies zoekt en wat je budget is. In minder dan zes minuten krijg je vervolgens enkele bestemmingen gesuggereerd, compleet met een reisvoorstel.

Dat voorstel omvat niet alleen een hotel naar je smaak, maar ook twee activiteiten per dag én de restaurants die je op dat pad kunt tegenkomen. ‘Want onze planner houdt ook rekening met reistijden en locatie’, zegt de oprichter. ‘We gaan je niet van de ene kant van de stad naar de andere sturen als dat beter kan worden georganiseerd.’

Voor het trainen van de benodigde kunstmatige intelligentie werkte Wetime samen met Amazon Web Services. ‘Zij selecteerden ons voor de AWS Startup Loft en brachten ons kennis bij die zich uiteindelijk vertaalde in extra laag AI vertaalde. Verder baseren we ons model op de ruim 14.000 trips die vorig jaar via ons platform zijn gepland. We breiden ons algoritme nu ook uit op basis van geolocatie en reviews’, zegt Schelpe.

Unieke features

Wetime werkt voor het boeken van tickets samen met Tiqets en GetYourGuide, en krijgt in ruil daarvoor een referal fee. Vorig jaar onderzocht de start-up via een Kickstarter-campagne eerst of mensen interesse hadden in een jaarlijks abonnement van 15 euro, maar de komst van ChatGPT noopte de start-up tot een andere aanpak. ‘Op een basic niveau kan die generatieve AI-bot immers ook wat wij doen’, klinkt het. ‘Gelukkig trok de crowdfunding-campagne de aandacht van Packet Ship, een grote leverancier van hotelsoftware, die op zoek was naar enkele unieke features.’

Later kwam ook VodafoneZiggo op de proppen, zelf een grote wereldspeler in de hotelwereld. Met beide partners rijpte het idee om een Wetime-app te ontwikkelen die kan draaien op hotel-tv’s. ‘Daar zit immers een grote win-win voor alle partijen in: de partners kunnen bogen op een groter aanbod, voor ons lonkt er meteen een groot marktbereik. En door een kwart van de opbrengst aan de hotels zelf aan te bieden, kunnen ook die extra inkomsten per kamer genereren.’

Torenhoge ambities

Nu de start-up is geselecteerd voor de Growth WebSummit liggen de ambities torenhoog. Wetime wil volgend jaar opstarten in Nederland, om dan de Belgische markt te betreden. Daarna volgt Vodafone de rest van Europa. ‘Nu al hebben we data van bestemmingen over de hele wereld’, zegt Schelpe. ‘De enige uitdaging zijn plekken waarover online weinig informatie te vinden is, of waar weinig te doen is. Daar zullen we nog altijd handmatig wat gegevens moeten toevoegen.’

Indrukwekkend is dat Wetime zich tot nu toe volledig self-funded ontwikkelde. ‘Ik werk ook als freelance marketeer’, zegt Schelpe die negentig procent van zijn inkomsten meteen opnieuw investeerde in de verdere ontwikkeling. ‘Intussen is alvast de interesse gewekt van enkele potentiële investeerders, en dat is natuurlijk welkom: als we die buitenlandse expansie willen realiseren, dan zullen we geld nodig hebben. We plannen daarom een grote kapitaalronde voor februari, waarbij we hopen tot één miljoen euro op te halen.’