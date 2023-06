Starter van de week: Xeryon maakt minuscule motors

Tandwielen gaan kapot, terwijl de toestellen waarin ze ronddraaien perfect moeten kunnen blijven werken. Een motor die niet onderhevig is aan slijtage en ook nog eens toelaat heel precies te werken, is dan ook het ei van Columbus. Na jaren onderzoek vond de Leuvense start-up Xeryon hem, en de wereld omarmt hun oplossing gretig.

Het probleem? Motoren draaien vaak op tand- of wormwielen om een lineaire beweging te creëren. Maar tandjes breken af, wieltjes slijten of lopen vast, en zo wordt de betrouwbaarheid minder en minder. ‘De industrie heeft nood aan fijne motoren die lang werken, zonder slijtage aan tandwieltjes’, zegt Xeryon-managing director Hans Clijsters. ‘En dus hebben wij een motor zonder tandwielen uitgevonden.’

Technisch uitgedrukt gaat het om een ‘ultrasoon resonante staande-golf-piëzo-motor, een kleine motor die beweging creëert met trillingen tegen een keramisch strookje. ‘Zulke motoren bestonden al, maar gaan doorgaans niet lang mee’, klinkt het. ‘Vaak zijn ze na twintig kilometer al versleten. Wij hebben een motor kunnen ontwikkelen die meer dan tweeduizend kilometer kan draaien, waardoor hij ook voor de industrie interessant wordt.’

Het type motoren dat Xeryon ontwerpt is vooral geschikt voor medische toepassingen, zegt Clijsters. ‘Als je bijvoorbeeld een erg kleine dosis vloeistof moet toedienen, of kwetsbaar weefsel moet manipuleren. Bij oogchirurgie komt onze technologie bijvoorbeeld erg van pas, maar ook bij medische beeldvorming. Daarnaast is ze ook bruikbaar voor machines die almaar kleiner wordende chips moeten maken, in lasertoepassingen, of in de metrologie zoals micro- of spectroscopie. Als de motor héél klein moet zijn, en ook nog eens heel precies dan kun je onze motoren inzetten.’

Drie niveaus

De motoren van Xeryon komen in drie verschillende niveaus. ‘Allereerst kun je de naakte motor kopen en zelf verwerken in een eindproduct. Daarnaast is hij ook verkrijgbaar in een actuator op een rail, of als stage, waarbij je een actuator koopt met een bewegend platform’, legt Clijsters uit.

Waarom Xeryon wél de oplossing vond, en niet een of ander Groot Amerikaans Bedrijf? Clijsters moet niet lang nadenken. ‘Omdat het een enorm moeizame zoektocht is geweest. We kennen grote firma’s die er ook aan begonnen zijn, maar die hebben het opgegeven. En ook bij ons heeft het lang geduurd, zelfs al hadden we vanuit doctoraten aan de KU Leuven veel kennis over piëzo-motoren. We bestaan tien jaar, maar pas sinds een viertal jaar hebben we een verkoopbaar product.’

Opschalen naar 100.000 motoren

De business van Xeryon bestaat uit het produceren en verkopen van hardware, en dat – zo zegt Clijsters – kan wel degelijk vanuit België. ‘We geloven dat het nog steeds mogelijk is om maakindustrie op te zetten bij ons, met jobs voor zowel hoog- als lagergeschoolden. Het is onze ambitie om een grote Vlaamse fabriek te worden. Op dit moment produceren we 2.500 motoren per jaar, en dat is eigenlijk maar op halve kracht, gezien we voorlopig alles op eigen kracht hebben opgebouwd.’

Nu staat Xeryon voor een kapitaalverhoging van 3 à 5 miljoen euro die het bedrijf in staat moet stellen om op te schalen naar 100.000 motoren. ‘Binnen vijf jaar willen we daar nog eens 20 miljoen euro bij doen, zodat we één miljoen motoren per jaar kunnen halen.’

van San Francisco tot Sydney

Klanten voor die motoren vond Xeryon ver buiten de landsgrenzen. ‘Het merendeel van onze business gebeurt in de Verenigde Staten’, klinkt het. ‘Dat vroeg aanvankelijk wat moeite, want we hadden niet het geld om ter plekke verkopers in te schakelen. Daarom zetten we sterk in op een goeie website, en juist gerichte advertenties, en zo kwamen we op de radar van de juiste klanten. Nu zijn we actief van San Francisco tot Sydney, met klanten als NASA, Harvard en Berkeley.’