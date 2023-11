Voormalige Google-CFO stapt in Gentse security start-up

Aikido Security kondigt een seed round van 5 miljoen euro aan. Onder de investeerders zitten meteen enkele grote namen die geloven in het securityplatform.

Aikido Security legt zich toe op applicatiebeveiliging en belooft daarbij ‘in tegenstelling tot anderen’ minder false positives of een wirwar aan tools die elk iets doen. Het bedrijf werd opgericht door Willem Delbare (ooit medeoprichter van Teamleader), Roeland Delrue (ex-Showpad) en Felix Garriau (ex-Nexxworks).

De oprichters van Aikido Security. © Aikido Security

Het platform van Aikido werd naar eigen zeggen al duizend keer geïnstalleerd intussen. ‘SaaS-bedrijven die hun platform bouwen, ‘beveiligen’ hun nieuwe software vaak door verschillende tools te installeren. Dat kan veel ruis veroorzaken voor ontwikkelaars en een hoop valse positieven genereren waar je aandacht aan moet besteden, maar die geen dreiging vormen. Dat levert veel werk op voor het team dat met security moet omgaan,’ legt CEO en CTO Willem Delbare uit. ‘

Begin dit jaar maakte Aikido Security al bekend dat het twee miljoen euro had opgehaald. Nu voegt de SaaS-oplossing daar enkele grote internationale namen aan toe als investeerder. Notion Capital en Connect Ventures leiden de investeringsrondes. Ook angel investor Christina Cacioppo (CEO van security- en compliancebedrijf Vanta) stapt mee in.

Daarnaast investeert ook het Precede Fund van Inovia Capital stapt mee in Aikido Security. Dat is het investeringsfonds van Raif Jacobs en Patrick Pichette. Jacobs was jarenlang EMEA manager bij Google en was ook even CFO bij Deliveroo. Pichette was van 2008 tot 2015 zeven jaar lang de CFO van Google. Hij was ook vijf jaar lang, tot na de overname door Elon Musk, director en bestuurslid bij Twitter.