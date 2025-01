VS ziet Tencent als ‘militair bedrijf’

Het Amerikaanse ministerie van Defensie vaardigt de lijst uit, en die kan het moeilijk maken voor Tencent om nog veel te investeren in het land.

De overheid van de Verenigde Staten heeft het Chinese Tencent op een lijst gezet met bedrijven die samenwerken met het Chinese leger. Het grote technologieconcern komt op een lijst van het ministerie van Defensie. Dat is opvallend, omdat Tencent een groot technologiebedrijf is, dat niet alleen WeChat uitbaat, maar ook belangrijke investeringen heeft in verschillende bedrijven wereldwijd, waaronder Epic Games en bijvoorbeeld ook Reddit.

Volgens Tencent zelf gaat het om een vergissing. Het bedrijf ontkent dat het een militair bedrijf is, of levert aan het Chinese leger. Tencent zegt dat er momenteel geen gevolgen zijn voor het bedrijf.

Geen zwarte lijst

Maar die kunnen er nog wel komen. De lijst is op zich geen ‘zwarte lijst’ zoals de lijst van ‘beveiligingsgevaren’ waar bijvoorbeeld Huawei op staat. Het is Amerikaanse bedrijven verboden om zaken te doen met die bedrijven. De lijst van Defensie geldt eerder als waarschuwing, maar heeft wel gevolgen op termijn. Zo mogen onderaannemers van de Amerikaanse overheid vanaf volgend jaar geen zaken meer doen met Tencent.

De lijst kan het ook moeilijk maken voor Tencent om nog veel te investeren in Amerikaanse bedrijven. Veel oprichters zouden het bijvoorbeeld lastig vinden om geld aan te nemen van een bedrijf dat zou leveren aan het Chinese leger. Wel is het mogelijk om weer van de lijst te worden gehaald. Chinese smartphonemaker Xiaomi slaagde er in 2021 bijvoorbeeld in om zichzelf weer van de lijst te laten schrappen.