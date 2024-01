‘Waarde Twitter/X met 72% gedaald sinds verkoop’

Dat moet blijken uit een waardering van grote Amerikaanse investeringsfirma Fidelity.

In de portefeuilles van Fidelity’s ‘Blue Chip Growth Fund’, waarin consumenten kunnen investeren, zit ook een klein aandeel in X. Uit de documenten van Fidelity moet blijken dat de waardering daarvan met zo’n 71,5 procent is gedaald tegenover oktober 2022, het moment waarop het sociale netwerk door Elon Musk werd opgekocht. Fidelity’s aandeel was toen nog op 19,7 miljoen dollar geraamd, ondertussen is dat 5,6 miljoen dollar.

Fidelity zegt er niet bij of het aandelen in X alweer verkocht heeft, maar de grote val in waardering wordt door onder meer nieuwsmedium Axios geweten aan de veranderingen die het sociale netwerk de voorbije maanden heeft doorgevoerd. Miljardair Musk lijkt sinds zijn overname veel adverteerders te hebben afgeschrikt door veel van de moderatie van het netwerk weg te halen. Daardoor krijgen berichten vrij spel waarmee adverteerders niet geassocieerd willen worden. Na een rel over antisemitisme zei Musk in een publiek interview op 29 november nog dat adverteerders die zich terugtrokken de pot op konden (hij zei ‘go fuck yourself’, maar dat krijgen we moeilijk vertaald, nvdr.).