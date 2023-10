Contraste Europe neemt Smart Documents software over

De Belgische IT-groep neemt de activiteiten en software over van Smart Documents, een documentgenerator die tot voor kort in handen was van het Amerikaanse Nitro.

Contraste Europe is een IT-dienstenleverancier met een focus op enterprise content management. De overname is voor het bedrijf een goeie ‘fit’, zegt Benoît Pirotte, CEO van Contraste, in een persbericht: ‘Smart Documents voegt een extra dimensie toe aan onze Enterprise Content Management mogelijkheden.’ De dienstenleverancier start vandaag met de transitie voor de huidige Smart Documents-gebruikers van Nitro naar Contraste Europe.

LetterGen

Al zal dat voor veel van hen niet al te pijnlijk zijn. De Smart Documents software heeft vooral klanten in België en Nederland, en Contraste verzorgde daarvoor al vaak de ondersteuning en andere diensten. Smart Documents zag in 2009 dan ook het licht als LetterGen, van het gelijknamige Belgische bedrijf (later herdoopt naar Connective) dat werd opgericht door Luc Vandergoten. Veel van die klanten, waaronder bijvoorbeeld BNP Parisbas Fortis, gebruiken de software dan ook al jaren in zijn verschillende gedaanten. Ze is ondertussen veranderd in een oplossing voor het genereren van documenten en e-mails die als SaaS-dienst wordt aangeboden.

Met de huidige overname komt Smart Documents dus terug dicht bij de ‘roots’ terecht. Contraste neemt de rechten over de software, de activiteiten en de klanten over. Ook de lead developer komt mee. Contraste zal een vijftiental klanten migreren en hoopt de software verder uit te bouwen, zo zegt Vandergoten, ondertussen general manager Contrast Consulting bij Contraste Europe, aan Data News: ‘Het is voor ons een interressant product, omdat het past binnen onze activiteiten. We zien ook mogelijkheden voor updates naar de toekomst. Zo willen we bijvoorbeeld een integratie maken met Microsofts 365 suite.’