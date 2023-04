Cyberaanval op gemeente Herselt via externe softwareleverancier

De gemeentelijke server van Herselt is getroffen door een cyberaanval die voor grote hinder zorgt bij de dienstverlening.

De aanval gebeurde woensdag. Volgens het gemeentebestuur ligt de oorzaak bij een externe softwareleverancier. ‘Samen met externe experts doet de gemeente er alles aan om te onderzoeken welke gegevens eventueel zijn gekopieerd’, klinkt het.

De cyberaanval heeft tot gevolg dat de gemeentelijke diensten in VTC de Mixx, de bibliotheek, het gemeentehuis én het OCMW voorlopig gesloten zijn. Er wordt gekeken naar uitwijkmogelijkheden naar andere locaties voor de meest essentiële diensten, indien de hinder ook volgende week nog zou aanhouden. De sport- en vergaderfaciliteiten in het vrijetijdscentrum blijven wel geopend.

De gemeente is intussen telefonisch bereikbaar op 014 53 90 00 (gemeente) en 014 54 89 91 (OCMW).