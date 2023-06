Een hamburger met crypto betalen mag, maar niet uitsluitend met crypto, zegt FOD Economie

Hoewel ondernemingen hun klanten cryptomunten als alternatief betaalmiddel mogen aanbieden, staat de wetgeving niet toe dat er uitsluitend betaald kan worden met cryptomunten.

Dat onderstreept de FOD Economie, nadat de restaurantketen Black & White Burger uitgepakt had met een actie. Maandag kondigde de keten aan dat haar klanten kunnen betalen met cryptomunten. Dat betaalsysteem werd gelanceerd met Lyzi, een Frans betaalplatform voor cryptomunten. Het betaalplatform accepteert 70 digitale vreemde valuta’s en zet cryptomunten om in euro’s voor de verkoper, in ruil voor een commissie.

Black & White Burger adverteerde tevens een bijzonder gerecht, dat enkel betaald zou kunnen worden met cryptomunten. Maar, onderstreept de FOD Economie, er moet ook een ander betaalsysteem worden aangeboden om de wet, die stelt dat elke onderneming minstens één elektronisch betaalsysteem moet aanbieden, niet te overtreden. Cryptomunten worden volgens de wet immers niet beschouwd als een elektronisch betaalsysteem. ‘Er kan geen wettelijke bescherming geboden worden aan het bedrijf of de consument’, klinkt het bij de FOD Economie. Voor Black & White Burger was de actie ‘een manier om klanten te intrigeren’, klinkt het. ‘Deze speciale burger kan nu besteld worden met alle betaalmethoden die we al ondersteunen.’