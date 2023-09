Afvalverwerker Veolia toont onze milieu-impact in real-time online

Voor zijn Pulse of Nature-site verzamelt afvalverwerkingsbedrijf Veolia in real-time regionale milieugegevens als water en klimaat, en brengt ze die online in kaart. De tool helpt het bedrijf om lokaal te communiceren op locaties waar er nog werk is aan de bewustmaking over milieu en recyclage.

Zo’n 91 procent van alle Belgen gelooft in de klimaatverandering, zo bleek begin dit jaar in afvalverwerker Veolia’s Barometer van de Ecologische Transformatie. Meer dan driekwart van de respondenten gelooft ook dat die te wijten is aan menselijke activiteit. En zo’n 54 procent gelooft dat de aanpak voor het probleem zit in zuiniger leven en de implementatie van technologische oplossingen. De bewustmaking zit dus relatief goed. Maar om dat laatste gat dicht te rijden heeft het bedrijf, dat private diensten levert op gebied van circulair water- en afvalbeheer, energie-efficiëntie en decarbonisatie, een digitaal platform op poten gezet om zeer lokaal gericht te communiceren waar er nog werk aan de winkel is.

Milieugegevens op de kaart

Met het vrij toegankelijke platform Pulse of Nature worden Belgische milieugegevens centraal verzameld op een kaart van ons land. Er worden data verzameld over de kwaliteit en het niveau van het water, klimaatindicatoren als temperatuur en CO2-uitstoot, en gegevens over afval, bodemverontreiniging en aardgasverbruik. Die komen in real-time op het platform terecht, geïnterpreteerd door AI, en vervolgens gepresenteerd op een interactieve kaart die vergelijking makkelijk mogelijk maakt. Waargenomen variaties in de natuur, opgespoord door een algoritme, wijzen op regionale milieuproblematieken.

Lokale communicatie

Op basis daarvan wordt er een top 10 van uitdagingen opgesteld, met ook aangegeven oplossingen voor ieder euvel. Veolia zelf gebruikt die gegevens om lokaal gericht te communiceren naar burgers, lokale bedrijven en overheidsinstanties, op zoek naar potentiële oplossingen.

‘Je kunt alleen goed beheren wat je kunt meten’, zegt professor Eric Lambin (UCLouvain), die aan het project meewerkte. ‘Het is daarom erg nuttig om op een kaart de seizoensgebonden en jaarlijkse trends te kunnen visualiseren in milieu-indicatoren die belangrijk zijn voor burgers en bedrijven.’