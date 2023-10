BE-Alert-meldingen voor het eerst op gemeentelijke digitale schermen

Inwoners van Aalter en Roeselare kregen donderdag, bij wijze van test, voor het eerst een noodmelding van BE-Alert via de gemeentelijke elektronische informatieschermen. Op die manier wil het waarschuwingsplatform ook mensen bereiken die niet zijn ingeschreven op het systeem of digitaal niet of minder actief zijn.

‘Op termijn willen we ook noodmeldingen via schermen in bedrijven verspreiden. Dat is ideaal voor personeel dat tijdens hun shift geen gsm bij zich mag hebben’, vertelt Stefan Danschotter, CEO van Telenet-dochterbedrijf Connectify dat de communicatie via digitale borden in Aalter en Roeselare mogelijk maakt.

Meteen op de kar

In Aalter en de deelgemeenten verscheen het testbericht in totaal op twaalf schermen, op locaties als het gemeentehuis, woonzorgcentrum, de sporthal of op straat. Dat Aalter meteen mee op de kar springt komt niet als een grote verrassing. Huidig burgemeester Pieter De Crem was tot 2020 minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, en toen viel BE-Alert onder zijn bevoegdheid.

Het is de bedoeling dat de komende maanden en jaren nog meer gemeenten de waarschuwingsberichten naar hun digitale schermen gaan doorsturen.