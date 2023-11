‘Belg wil geen digitale identiteitskaart op zijn smartphone’

De Belg gebruikt zijn smartphone steeds vaker om zijn gezondheid te monitoren en vindt het vaak prima die data te delen met de huisarts. Voor digitale identificatieoplossingen, zoals een identiteitskaart op de telefoon, staan we dan weer minder te springen. Een en ander blijkt uit het Digital Consumer Trends Report van Deloitte, een jaarlijkse peiling naar de technologiegewoonten van Europese consumenten.

Hoewel we onze bankkaart almaar vaker inruilen voor de smartphone, lijken we eerder vast te houden aan de fysieke identiteitskaart. Zo blijkt uit het onderzoek van Deloitte dat liefst 71 procent van de Belgen geen digitale identiteitskaart op de smartphone zou willen hebben. Ook van een digitaal rijbewijs zijn de meeste landgenoten (79 procent) geen fan.

Reactie op centralisatie

‘We merken een grote terughoudendheid bij mensen wanneer het aankomt op het gebruik van de smartphone als identificatieoplossing’, zegt Deloitte Strategy Partner Vincent Fosty. ‘Vaak komt dit niet per se door een wantrouwen van de technologie – want we gebruiken het toestel al om onze bankzaken te regelen – maar is het eerder een reactie op de centralisatie van alles in ons leven rond de smartphone. Voor sommige zaken lijken mensen nog liever te vertrouwen op de ouderwetse kaart, die het ook doet wanneer de batterij van hun smartphone leeg is.’

De onderzoekers stelden verder vast dat een op de twee Belgen niet alleen weigert om z’n identiteitsdocumenten volledig te digitaliseren, maar ook voor de sleutels van hun woning en auto liever de klassieke, vertrouwde oplossingen gebruikt.

Een andere vaststelling in het rapport is dat steeds meer consumenten de smartphone inschakelen om hun gezondheid te monitoren. Zo telt bijna de helft van de volwassenen met een smartphone dagelijks zijn stappen. Iets meer dan een kwart monitort de hartslag en 21 procent houdt gegevens bij over het slaappatroon. Slechts 34 procent van de bevraagden houdt helemaal geen gezondheidsgegevens bij.

Minder graten

Deloitte merkt daarbij wel een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Zo meten mannen (29 procent) vaker hun hartslag dan vrouwen (23 procent). Vrouwen (51 procent) registreren dan weer vaker het aantal stappen dan mannen (44 procent).

‘Wat opvalt is dat meer dan de helft van de ondervraagden die gezondheidsgegevens monitoren met hun smartphone (54 procent), die gegevens ook graag wil delen met hun huisarts. Hoewel we dus terughoudend zijn om digitale identificatieoplossingen toe te laten, zien we minder graten in het delen van persoonlijke gezondheidsgegevens met een arts’, aldus Vincent Fosty.