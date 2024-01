De impact van AI: 3 op 4 Belgen verwachten grote veranderingen in het dagelijks leven

Bijna drie op de vier landgenoten (74 procent) zien hun dagelijks leven binnen vijf jaar volledig veranderen door de toenemende invloed van artificiële intelligentie (AI) in onze samenleving. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Ipsos in opdracht van Google.

AI is inmiddels alomtegenwoordig. Dat is ook de Belg niet ontgaan: 76 procent van onze landgenoten is al bekend met AI en 62 procent wil er meer over weten. De respondenten verwachten vooral dat kunstmatige intelligentie een impact zal hebben op de manier waarop we ziekten identificeren en behandelen (59 procent), hoe we informatie raadplegen (53 procent) en hoe we nieuwe dingen leren (52 procent).

De meerderheid is tevreden met die vooruitzichten. Zo gelooft 57 procent van de Belgen dat AI zal leiden tot nauwkeurigere medische diagnoses. Bijna de helft (46 procent) denkt dat de technologie een positieve invloed zal hebben op ons leerproces en zal bijdragen aan een beter begrip van complexe onderwerpen (48 procent).

Economische voordelen

Zo’n driekwart van de Belgen veronderstelt dat grote bedrijven het meest zullen profiteren van AI, gevolgd door rijke individuen (67 procent) en overheden (65 procent). Verder verwachten bijna negen op de tien (88 procent) bevraagden dat artificiële intelligentie invloed zal hebben op hun job of de industrie waarin ze werken. Van deze groep denkt bijna de helft dat de implementatie van AI hen in staat zal stellen om sneller en efficiënter te werken.

Het mag geen verbazing wekken dat Google de onderzoeksresultaten, die een voornamelijk positieve perceptie van AI schetsen, toejuicht. De internetgigant timmert immers stevig aan de weg om een van de topspelers te worden op het gebied van kunstmatige intelligentie. In december lanceerde Google zijn meest geavanceerde AI-model tot nu toe, Gemini. Het bedrijf zal dit model integreren in verschillende tools en producten om deze gaandeweg nuttiger te maken voor iedereen, onder meer door ‘mensen natuurlijke gesprekken te laten voeren met AI en door repetitieve taken te automatiseren’.