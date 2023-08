In Brussel is intussen 84 procent van de administratieve procedures online beschikbaar

In het Brussels Gewest is 84 procent van de administratieve procedures online beschikbaar, tegenover 75 procent voor het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit een studie die Brussels minister van Digitalisering Bernard Clerfayt bestelde bij het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

Het Gewest scoort op de index van digitale economie en samenleving (DESI), ontwikkeld door de Europese Commissie om de digitale prestaties van de lidstaten te vergelijken, boven het Europese gemiddelde. Brussel behaalt 58 procent, ruim achter Denemarken (70 procent), maar voor op het gemiddelde van de EU-27 (51 procent).

Meer e-government

Ook op het gebied van digitale overheidsdiensten zit het Brussels Gewest boven het EU-27-gemiddelde: 84 procent van de administratieve procedures voor burgers is online toegankelijk, tegenover 75 procent voor Europa. En als we kijken naar diensten voor bedrijven, dan is 99 procent online toegankelijk, tegenover 85 procent op Europees niveau.

Een hoger percentage Brusselaars dan in de rest van België en de EU maakt gebruik van e-government. Zo’n 68 procent van de Brusselaars doet een beroep op online overheidsdiensten, tegenover 66 procent in België en 64 procent in de EU-27.

‘De cijfers tonen aan dat we op de goede weg zijn. Bovendien zal de nieuwe ordonnantie Digitaal Brussel, die straks online toegang biedt tot alle administratieve procedures, ervoor zorgen dat de Brusselaar nog meer kan profiteren van de voordelen van digitale technologie’, aldus minister Clerfayt.